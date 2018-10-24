【ベガルタがPK戦を制し、準決勝進出！】天皇杯 磐田vs仙台

サッカー 試合サマリー

天皇杯準々決勝は10月24日 (水)、ヤマハスタジアム(磐田)でジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台の試合が行われた。1-1の同点のまま前後半、延長戦を終えてPK戦に突入！PK戦を3-4でベガルタが制し、準決勝進出！

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メンバー

■ ジュビロ磐田

GK　36　三浦　龍輝

DF　24　小川　大貴

DF　25　大南　拓磨

DF　33　藤田　義明

DF　35　森下　俊

MF　9　太田　吉彰

MF　13　宮崎　智彦

MF　14　松本　昌也

MF　23　山本　康裕

FW　18　小川　航基

FW　22　大久保　嘉人

GK　31　志村　滉

DF　3　大井　健太郎

MF　26　藤川　虎太朗

MF　27　荒木　大吾

MF　30　上原　力也

MF　34　針谷　岳晃

FW　16　中野　誠也

■ ベガルタ仙台

GK　1　シュミット　ダニエル

DF　6　板倉　滉

DF　13　平岡　康裕

DF　27　大岩　一貴

MF　4　蜂須賀　孝治

MF　15　矢島　慎也

MF　17　富田　晋伍

MF　23　中野　嘉大

FW　11　石原　直樹

FW　16　野津田　岳人

FW　20　阿部　拓馬

GK　21　関　憲太郎

DF　2　永戸　勝也

MF　10　梁　勇基

MF　34　椎橋　慧也

MF　40　関口　訓充

FW　19　ジャーメイン　良

FW　41　ハーフナー　マイク

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