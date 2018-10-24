【ベガルタがPK戦を制し、準決勝進出！】天皇杯 磐田vs仙台

天皇杯準々決勝は10月24日 (水)、ヤマハスタジアム(磐田)でジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台の試合が行われた。1-1の同点のまま前後半、延長戦を終えてPK戦に突入！PK戦を3-4でベガルタが制し、準決勝進出！
メンバー
■ ジュビロ磐田
GK 36 三浦 龍輝
DF 24 小川 大貴
DF 25 大南 拓磨
DF 33 藤田 義明
DF 35 森下 俊
MF 9 太田 吉彰
MF 13 宮崎 智彦
MF 14 松本 昌也
MF 23 山本 康裕
FW 18 小川 航基
FW 22 大久保 嘉人
GK 31 志村 滉
DF 3 大井 健太郎
MF 26 藤川 虎太朗
MF 27 荒木 大吾
MF 30 上原 力也
MF 34 針谷 岳晃
FW 16 中野 誠也
■ ベガルタ仙台
GK 1 シュミット ダニエル
DF 6 板倉 滉
DF 13 平岡 康裕
DF 27 大岩 一貴
MF 4 蜂須賀 孝治
MF 15 矢島 慎也
MF 17 富田 晋伍
MF 23 中野 嘉大
FW 11 石原 直樹
FW 16 野津田 岳人
FW 20 阿部 拓馬
GK 21 関 憲太郎
DF 2 永戸 勝也
MF 10 梁 勇基
MF 34 椎橋 慧也
MF 40 関口 訓充
FW 19 ジャーメイン 良
FW 41 ハーフナー マイク