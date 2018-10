『HAWAII FIVE-0』アダム・ノシムリ役イアン・アンソニー・デイルの素顔とは！？

人気アクションドラマ『HAWAII FIVE-0』シーズン8からレギュラーに昇格したアダム・ノシムリ役イアン・アンソニー・デイル。日本と関係の深いその素顔に迫ってみました。

これまで『HAWAII FIVE-0』では、コノ(グレース・パク)の夫アダム・ノシムリとして要所要所で登場していたイアン・アンソニー・デイル。残念ながら前シーズンでグレース・パクが降板となりましたが、入れ替わるようにイアンがレギュラーメンバーになりました。

イアン・アンソニー・デイル

HONOLULU - OCTOBER 5: Ian Anthony Dale of the CBS series HAWAII FIVE-0, scheduled to air on the CBS Television Network. (Photo by Justin Stephens/CBS via Getty Images)

黒髪と切れ長の瞳に日本人のDNAを感じさせるイケメン。

コノとアダムの結婚式。

HONOLULU - APRIL 2: 'A make kaua' -- On the eve of Kono's wedding to Adam, Five-0 learns that a stolen nuclear bomb is somewhere on the island and about to be detonated. Also, McGarrett is stunned when Catharine returns to Hawaii and Chin confronts Adam about his lingering connections to the Yakuza, on the fifth season finale of HAWAII FIVE-0, at a special time Friday, Friday, May 8 (9:00-11:00 PM), on the CBS Television Network. Pictured Grace Park as Kono Kalakaua (Photo by Norman Shapiro/CBS via Getty Images)

ふたりのウェディング・シーンは印象的でした。

当時のアメリカのTV Lineによると、

「グレースとは長い時間共演して、とても親しくなったんだ。今もいい友人関係だし、彼女は僕のレギュラー昇格を応援してくれた」とイアンはコメント。

また、シーズン8から新メンバーになったミーガン・レイスやビューラ・コアレに比べて、ハワイで過ごした時間も長く、キャストやスタッフにも親しい友人がおり、すでに基盤があるから故郷に帰るような感じもあると語っていました。

その言葉どおり、シーズン8では主演スコット・カーンやアレックス・オローリンと息のあった演技を披露しています。

シーズン9を撮影中のイアン。

HONOLULU - SEPTEMBER 12: 'Pua a'e la ka uwahi o ka moe' -- McGarrett investigates a cold case from the 1940s, one that his grandfather and the famous Honolulu detective Chang Apana worked on, and he tries to deduce how the case could have been solved. Also, McGarrett and Danny get ready for the opening of their restaurant, on the milestone 200th episode of HAWAII FIVE-0, Friday, Nov. 9 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. The FIVE-0 cast appears as characters from the 1940s. Pictured: Ian Anthony Dale as Adam Noshimuri. ('Pua a'e la ka uwahi o ka moe' is Hawaiian for 'The Smoke Seen in the Dream Now Rises'). (Photo by Karen Neal/CBS via Getty Images)

すっかりドラマの主要キャストとして作品に溶け込んでいます。

イアンは1978年7月3日生まれ。40歳。

ミネソタ州セントポール出身。父親がアメリカ人(英国人とフランス人のハーフ)で母親は日本人(神戸出身)の日系俳優。

どちらかというと小柄な日系俳優が多いなかで183センチの高身長。侍役が似合うキリッとしたイケメンです。

父親がアイスホッケーの選手だったこともあり、スポーツ万能。アイスホッケーから野球、サーフィンまで守備範囲は広いとか。

スポーツと同時に演技にも興味を持ちミネソタ州セントメアリー大学で演劇を学んだ後、マディソンのウィスコンシン大学に入学し、2000年に映画学士号を取得。

加えて、ロサンゼルスにある大阪産業大学で日本語を学んだり、また剣術やカンフーのトレーニングも受けるなど、しっかり演技と映画について学習して俳優になった努力家なのです。

その努力が身を結び2002年のデビュー以降、映画やドラマでキャリアを積んできました。

2011年には、ドラマ『THE EVENT/イベント』プロモーションのため初来日。本作は「24 TWENTY FOUR」シリーズで製作総指揮を務めたエヴァン・カッツが手掛けたサスペンス・アクション。

イアンは主要キャストのひとりでCIA係官サイモン・リー役を演じており、持ち前の運動能力の高さで激しいアクションシーンも99パーセント、自力でこなしたというから凄い!

初来日では、日本の歴史や文化を強く感じた浅草寺がいちばん気に入った場所だったと語っています。

試写イベントで登壇した女優の仁科仁美に「結婚していますか?」とチェックを入れられたとき、「募集中です」などリップサービスすることなく「特別な人がいます」ときっぱり答えていたイアン。実直な人柄が垣間見えます。

イアンと妻ニコール

WAIKIKI, HI - SEPTEMBER 16: Ian Anthony Dale (R) and his wife, designer Nicole Garippo attend the Sunset On The Beach event celebrating the 50th anniversary of 'Hawaii Five-0' and the premiere of 'Magnum P.I.' at Queen's Surf Beach on September 16, 2018 in Waikiki, Hawaii. (Photo by Darryl Oumi/Getty Images)

一児のママとは思えないナイススタイルのニコールはデザイナーとして活躍中。おしどり夫婦として有名です。

たぶん、その当時から交際していたニコール・ ガリッポと2016年に結婚しました。彼女は『ボディー・ランゲージ・スポーツウェア』の美人デザイナー。翌年、男の子が生まれ、ふたりのインスタグラムには可愛い息子の写真がたびたび登場しています。

リアルライフでは、白人女性とゴールインしていたのですね。

イアンの夢はアジア系キャストが主演するドラマがゴールデンタイムに製作され出演すること。

ひと足先に映画ではオールアジア系キャストの『クレイジー・リッチ』が製作され、異例の大ヒットをしただけに、実現の可能性が高まったといえそうです。

■『HAWAII FIVE-0』シーズン8はAXNにて毎週金曜22時〜字幕版、毎週月23時〜2カ国版放送中。