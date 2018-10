【目指せすらっと美脚！】フィットネスでよく出てくる英単語を覚えよう　脚編

今女性たちの間では、空前のフィットネスブーム。そんなフィットネスシーンでは、普段の会話では耳にしない英語があふれています。今回は、鍛える前に覚えたい、脚にまつわるフィットネス英単語をご紹介します。ヴィクシーモデルのようなスラっと美脚をめざそう!

今女性たちの間では、空前のフィットネスブーム。このブームに火をつけたとされるのが、海外ドラマや映画で活躍するハリウッドセレブたちによるインスタグラムでのボディメイクの投稿の数々。

健康的な美ボディやヘルシーなライフスタイルの投稿が、「健康的に美しくなる」という新たな美の概念を生み出し、多くの女性たちを刺激しました。

女性の憧れの的として、たびたび取り上げられるのが、世界的ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のモデル、通称ヴィクシーモデルたち。彼女たちの武器は何といっても、スラっと伸びる長い脚です。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 05: Roos Abels, Jessica Clements and Lorena Rae attend the casting for the 2018 Victoria's Secret Show in Midtown on September 5, 2018 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/GC Images)

もちろん脚の長さは遺伝的に決まるもので仕方のないことですが、せめてあの細さやメリハリだけでも近づきたい!と思う方は多いはずです。

セクシーな美脚を手に入れるためには、日頃からコツコツ鍛えることが一番の近道です。皆さんも、フィットネスでより美しい脚をゲットしたくありませんか?

フィットネスシーンでは、普段の会話では耳にしないトレーニング英語があふれています。身体を鍛えるだけじゃもったいない!ということで、前回のお尻編に引き続き、脚まわりの英単語とトレーニングについて特集します。

部位別「脚」にまつわる英単語たち

「脚」を英語で言うと、「レッグ(leg)」を思い浮かべる人が多いのではないかと思います。レッグ(leg)は「足先または足首(くるぶしあたり)からももの付け根(股)」のことで、日本語でいう「脚」とほぼ同じ意味になります。

では、日本語でいう「ふくらはぎ」や「太もも」など、脚の色々な部位については何と表現するでしょうか。以下に脚の部位に関する単語をいくつか挙げてみます。

足(足首から先の部分)

foot(フット) / 複数形:feet(フィート)

つま先、足指

toe(トー)

ふくらはぎ

calf (カルフ)/ 複数形:calves (カルヴス)

すね(足首と膝の間)

〔動物も含む〕shank(シャンク)/〔動物も含む〕 shin(シン)

かかと

heel(ヒール)

アキレス腱

Achilles’ tendon(アキリーズ テンドン)

ひざ

knee(ニー)

もも

thigh(サイ)

股(股間)

crotch(クロッチ)

脚の筋肉はなんていう??

つぎは、脚の筋肉の名称をみていきましょう。

hamstrings(ハムストリングス)

ハムストリング筋、膝腱(膝の後ろのくぼんだ所にある太い腱)

adductors(アダクターズ)/ inner thigh(イナー サイ)

内転筋(太ももの内側の筋肉)

quadriceps(クアドゥリセプス)

大腿四頭筋(太ももの前面の筋肉)

gastrocnemius(ガストロクニーミァス)

腓腹筋(ふくらはぎの筋肉の一つ。)

soleus(ガストロクニーミァス)

ヒラメ筋(ふくらはぎの筋肉の一つ。腓腹筋の奥に位置し、ともにふくらはぎとアキレス腱を構成する。)

tibialis anterior(ティビアリス・アンテリア)

前脛骨筋(すねの外側にある筋肉の一つ。)

ちなみに、大腿四頭筋(quadriceps)は、quads(クアッズ)と略されることもあり、フィットネスではこちらの単語の方がよく耳にします。

脚に効く3つのトレーニング

①シシー・スクワット

大腿四頭筋、ハムストリング、ふくらはぎに効くトレーニング。

Let's tone your quads, hamstrings, and calves!!

(大腿四頭筋、ハムストリング、ふくらはぎを鍛えよう!)

<やり方>

1.足を肩幅くらいに開き、椅子の横に立ち、片手を椅子の背に置く。

2.つま先立ちになり、片手は椅子の背につかまったまま、膝が90度に曲がるまでゆっくりと上体を後方へ落とす。

3.ゆっくりと元のつま先立ちの状態に戻る。

この動きを10〜15回3セットほど行うと効果的。

<ポイント>

・上体を後ろに落とすときは、腰が反らないよう、肩から膝にかけて体が一直線になるよう心がける。

・元に戻るときは反動をつけず、腹筋を意識する。

②フロント・ランジ

大腿四頭筋、ハムストリング、お尻に効くトレーニング。

Let's sculpt your quads, hamstrings, and butt!!

(大腿四頭筋、ハムストリング、お尻を鍛えよう!)

<やり方>

1.両脚を肩幅に広げて立ち、手は胸の前で合わせる。

2.片足を前方に踏み出して膝が90度に曲がるまで上体を落とす。

3.体の反動は使わず、前方に出した足とお尻の力で元の位置に戻す。

左右の足を入れ替えながら、この動きを10〜15回3セットほど行うと効果的。

<ポイント>

・踏み出した足の膝が、かかとより前に出ないよう注意する

・上体が曲がらないよう、腹筋を意識し真っ直ぐな姿勢を心がける

③サイド・ランジ

内転筋、ハムストリング、お尻に効くトレーニング。

Let's torch your inner thighs, hamstrings, and butt!!

(大腿四頭筋、ハムストリング、お尻を鍛えよう!)

<やり方>

1.両脚を肩幅に広げて立ち、手は胸の前で合わせる。

2.片方の足を横に広げ、広げた側の足へ体重をかけながら、膝が90度に曲がるまで上体を落とす。

3.体の反動は使わず、横に出した足とお尻の力で元の位置に戻す。

左右の足を入れ替えながら、この動きを10〜15回3セットほど行うと効果的。

<ポイント>

・横に踏み出した足の膝が、かかとより前あるいは横に出ないよう注意する(膝とかかとが一直線になるよう意識する)

・上体を落とす際は、体重を横ではなく後方にかけるイメージで

いかがでしたか?

いまや、エクササイズ動画やトレーニング用のアプリなど、巷にはフィットネス関連のメディアがあふれています。そのなかには、英語で配信されているものも多く、英語を知っていればより多くの情報を得ることができます。

身体を鍛えるついでに英語力も鍛えて、よりパワフルで美しくなろうじゃありませんか!