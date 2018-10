■新たな冒険の地・オッカムル島はかつてゴールドラッシュにわいた鉱山の島!

金属製のモノを作り出すすべを求めて、主人公は新たな島・オッカムルへ向かう。地表は乾燥した砂におおわれているものの、この島の地下では金や銀など豊富な鉱石が採掘でき、かつてはゴールドラッシュでにぎわったという。地下深くまで掘られた坑道の先には、貴重なお宝も眠っているかもしれない。

乾燥した砂におおわれた大地

地下深くまで掘られた坑道がのびる

坑道の奥に幻想的な地底湖を発見!

地底にそびえる謎の古代神殿に眠るお宝とは…!?

■やる気を失ってしまった人々を元気づけ、鉱山に活気を取り戻そう!

かつてはゴールドラッシュでにぎわったというオッカムルだが、鉱山が閉鎖されたせいですっかりさびれてしまっている。坑道もいたるところで崩れており、これでは金属製のモノを作るどころではない。町の人々を元気づけ、鉱山に活気を取り戻そう。鉱山で働くあらくれの元気の源は、バーで過ごすくつろぎの時間だ!

鉱山の閉鎖で町はすっかりさびれ、町の人々も元気を無くしている。

バーを建てればあらくれたちのやる気が出るというが……。

坑道はいたるところで崩れている。ビルダーのチカラで復旧しよう!

■オッカムルの住人

ペロ

かつてオッカムルの町にあったバーの看板娘。やる気をなくした町の男たちを立ち直らせ、鉱山とバーを再建するのが願い。

マッシモ

町に住むあらくれ。ペロの手助けをするため、相棒のミルズとともに町へやってきた。鉱石採掘は得意だが、魔物は大の苦手。

カルロ

かつては腕のいい鍛冶屋として知られた男。ハーゴン教団にモノづくりを禁じられ、鍛冶屋仕事はやめてしまった。

■鉱山で待ち受ける厄介な魔物たち!

坑道には地下をすみかとするモンスターがうごめいている。地面のなかから飛び出してきたり、毒の攻撃を仕掛けてくるものもいるので、十分に注意して探索しよう。

キラースコップ

おばけキノコ

スカルナイト

