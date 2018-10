前作へのオマージュたっぷり♡映画『メリー・ポピンズ　リターンズ』新たな映像公開

エミリー・ブラント主演映画『メリー・ポピンズ リターンズ』の新たな映像が公開されました。予告編にたっぷり登場するジュリー・アンドリュースがメリーを演じた前作へのオマージュシーンを紹介していきます♡あなたはいくつ気がつきましたか?

新たな楽曲も披露している最新予告編はこちら♡

最新の予告編では、新たな楽曲も披露されています。(海の中の場面)

とても楽しい曲で、イルカとのコラボも楽しみです♪

見ているだけでワクワクするファンタジーワールド全開の予告編ですが、

前作ジュリー・アンドリュース主演『メリー・ポピンズ」(1964年)にも登場したシーンと同じような場面がたくさん再登場しています。

リスペクトに溢れたオマージュ場面をザっとピックアップしてみましょう。

〇鏡に映ったメリーが、実物と違う動きをする場面

〇メリーの持っている絨毯柄の底なしバッグ

〇煙突掃除屋さんの息ピッタリのダンスシーン

〇メリー・ポピンズの傘の柄(オウム?)が動くシーン

〇自転車で空に浮く場面(前作ではお茶会で椅子ごと空に浮く)

〇銀行の重役ミスター・ドース・シニア(ディック・バン・ダイク)が再び登場

〇バンクス家の近所の大将が大砲をぶっ放すシーン(今回は船の上?)

〇アニメーションと実写が融合してのミュージカル&ペンギン。

前作『メリー・ポピンズ』(1964年)バート&メリーとバンクス姉弟

https://www.imdb.com/title/tt0058331/?ref=ttmitt

特にうれしいのが、前作でメリーの友達、煙突掃除屋さんのバートを演じたディック・バン・ダイクの再登場。

今回は、前作でも演じていた(バートと二役)、銀行の重役ミスター・ドース・シニアの息子ミスター・ドース・ジュニアとして出演しています。

年寄過ぎて足がプルプルしちゃうというコミカルなシーンを、老人のメイキャップをして演じていた前回。

今回はなんと92才になったディック・バン・ダイクが、「素」の姿で老人役を演じます。

予告編でのあのダンス!ほんとにバン・ダイクが躍っているのか!?

劇場で確かめましょう!

2017年撮影のディック・バン・ダイク

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 28: Dick Van Dyke attends the 2017 AMD British Academy Britannia Awards presented by Jaguar Land Rover and American Airlines on October 28, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by JB Lacroix/ WireImage)

オフィシャルトレーラーはこちら

『メリー・ポピンズ リターンズ』

アメリカ:2018年12月19日公開予定

日本:2019年2月1日公開予定

ロブ・マーシャル監督作品

【出演】

メリー・ポピンズ(エミリー・ブラント)

ジャック(リン=マニュエル・ミランダ)

ジェーン・バンクス(エミリー・モーティマー)

マイケル・バンクス(ベン・ウィショー)

トプシー(メリル・ストリープ)

ウィルキンス(コリン・ファース)

バルーン・レディ(アンジェラ・ランズベリー)

ミスター・ドース・ジュニア(ディック・バン・ダイク)

さあ、あなたもメリーと一緒に♡ファンタジーワールドへ!「Off We Go!」