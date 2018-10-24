＜レスリング＞《速報》源平彩南と皆川博恵が銅メダル、3選手が決勝進出…2018年世界選手権・第5日

（2018年10月24日、ハンガリー・ブダペスト）

女子・ファイナル

　【65kg級】源平彩南（至学館大）　　　3位＝22選手出場
３決戦　○［7-3］Ritu, Ritu（インド）

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　【76kg級】皆川博恵（クリナップ）　　　3位＝22選手出場
３決戦　○［不戦勝］Nemeth, Zsanett（ハンガリー）
敗復戦　○［Ｔフォール、2:50=10-0］Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）

 

女子

　【50kg級】須﨑優衣（早大）　　　23選手出場
決　勝　　Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）
準決勝　○［Ｔフォール、1:31=10-0］Livach, Oksana（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu, Ritu（インド）　
２回戦　○［フォール、1:29=6-0］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【53kg級】奥野春菜（至学館大）　　　23選手出場
決　勝　　Hildebrandt, Sarah（米国）
準決勝　○［8-1］Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）
３回戦　○［9-1］Prevolaraki, Maria（ギリシャ）
２回戦　○［4-1］Pang, Qianyu（中国）
１回戦　○［6-3］Honorine, Hilary Ysaline（フランス）

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　【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK）　　　25選手出場
１回戦　●［フォール、0:31=6-11］Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）

※敗者復活戦に回れず

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　【62kg級】川井友香子（至学館大）　　　25選手出場
決　勝　　Yusein, Taybe（ブルガリア）
準決勝　○［4-3］Tkach, Yulia（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、4:00=16-2］Malik, Sakshi（インド）
２回戦　○［2-1］Sastin, Marianna（ハンガリー）
１回戦　○［8-0］Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）

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