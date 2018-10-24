＜レスリング＞《速報》源平彩南と皆川博恵が銅メダル、3選手が決勝進出…2018年世界選手権・第5日

（2018年10月24日、ハンガリー・ブダペスト）
女子・ファイナル
【65kg級】源平彩南（至学館大） 3位＝22選手出場
３決戦 ○［7-3］Ritu, Ritu（インド）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【76kg級】皆川博恵（クリナップ） 3位＝22選手出場
３決戦 ○［不戦勝］Nemeth, Zsanett（ハンガリー）
敗復戦 ○［Ｔフォール、2:50=10-0］Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）
女子
【50kg級】須﨑優衣（早大） 23選手出場
決 勝 Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）
準決勝 ○［Ｔフォール、1:31=10-0］Livach, Oksana（ウクライナ）
３回戦 ○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu, Ritu（インド）
２回戦 ○［フォール、1:29=6-0］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
１回戦 ＢＹＥ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【53kg級】奥野春菜（至学館大） 23選手出場
決 勝 Hildebrandt, Sarah（米国）
準決勝 ○［8-1］Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）
３回戦 ○［9-1］Prevolaraki, Maria（ギリシャ）
２回戦 ○［4-1］Pang, Qianyu（中国）
１回戦 ○［6-3］Honorine, Hilary Ysaline（フランス）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK） 25選手出場
１回戦 ●［フォール、0:31=6-11］Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）
※敗者復活戦に回れず
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【62kg級】川井友香子（至学館大） 25選手出場
決 勝 Yusein, Taybe（ブルガリア）
準決勝 ○［4-3］Tkach, Yulia（ウクライナ）
３回戦 ○［Ｔフォール、4:00=16-2］Malik, Sakshi（インド）
２回戦 ○［2-1］Sastin, Marianna（ハンガリー）
１回戦 ○［8-0］Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）