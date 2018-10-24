【バルサ1点リードで前半終了！】CL バルセロナvsインテル

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、カンプ・ノウでFCバルセロナ vs インテルナツィオナーレ・ミラノの試合が行われている。

前半32分にラファエル・アルカンタラのゴールでホームのバルサが先制！そのままバルサ1点リードで前半を折り返す。Player!で速報中

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メンバー

■ FCバルセロナ

GK　1　テア・シュテーゲン

DF　3　ジェラール・ピケ

DF　15　クレマン・ラングレ

DF　18　ジョルディ・アルバ

MF　4　イヴァン・ラキティッチ

MF　5　セルヒオ・ブスケツ

MF　7　フィリペ・コウチーニョ

MF　8　アルトゥール

MF　12　ラファエル・アルカンタラ

MF　20　セルジ・ロベルト

FW　9　ルイス・スアレス

GK　13　ヤスパー・シレッセン

DF　2　ネルソン・セメド

MF　22　アルトゥロ・ビダル

FW　11　ウスマン・デンベレ

FW　14　マルコム

FW　19　ムニル・エル・ハダディ

■ インテルナツィオナーレ・ミラノ

GK　1　サミル・ハンダノヴィッチ

DF　18　クワドゥオ・アサモア

DF　23　ミランダ

DF　33　ダニロ・ダンブロージオ

DF　37　ミラン・スクリニアー

MF　8　マティアス・ベシノ

MF　20　ボルハ・バレロ

MF　77　マルセロ・ブロゾビッチ

FW　9　マウロ・イカルディ

FW　44　イヴァン・ペリシッチ

FW　87　アントニオ・カンドレヴァ

GK　27　ダニエレ・パデッリ

DF　2　シメ・ヴルサリコ

DF　6　ステファン・デ・フライ

DF　13　アンドレア・ラノッキア

FW　10　ラウタロ・ハビエル・マルティネス

FW　11　ケイタ・バルデ・ディアオ

FW　16　マッテオ・ポリタノ

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