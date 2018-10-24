【バルサ1点リードで前半終了！】CL バルセロナvsインテル

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、カンプ・ノウでFCバルセロナ vs インテルナツィオナーレ・ミラノの試合が行われている。
前半32分にラファエル・アルカンタラのゴールでホームのバルサが先制！そのままバルサ1点リードで前半を折り返す。Player!で速報中
メンバー
■ FCバルセロナ
GK 1 テア・シュテーゲン
DF 3 ジェラール・ピケ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 18 ジョルディ・アルバ
MF 4 イヴァン・ラキティッチ
MF 5 セルヒオ・ブスケツ
MF 7 フィリペ・コウチーニョ
MF 8 アルトゥール
MF 12 ラファエル・アルカンタラ
MF 20 セルジ・ロベルト
FW 9 ルイス・スアレス
GK 13 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ネルソン・セメド
MF 22 アルトゥロ・ビダル
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 14 マルコム
FW 19 ムニル・エル・ハダディ
■ インテルナツィオナーレ・ミラノ
GK 1 サミル・ハンダノヴィッチ
DF 18 クワドゥオ・アサモア
DF 23 ミランダ
DF 33 ダニロ・ダンブロージオ
DF 37 ミラン・スクリニアー
MF 8 マティアス・ベシノ
MF 20 ボルハ・バレロ
MF 77 マルセロ・ブロゾビッチ
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 44 イヴァン・ペリシッチ
FW 87 アントニオ・カンドレヴァ
GK 27 ダニエレ・パデッリ
DF 2 シメ・ヴルサリコ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 13 アンドレア・ラノッキア
FW 10 ラウタロ・ハビエル・マルティネス
FW 11 ケイタ・バルデ・ディアオ
FW 16 マッテオ・ポリタノ