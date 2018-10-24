【ナポリ1点リードで前半終了！】CL パリSGvsナポリ

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、パルク・デ・フランスでパリ・サンジェルマンFC vs SSCナポリの試合が行われている。

前半29分にインシーニェのゴールでアウェイのナポリが先制！そのままナポリ1点リードで前半を折り返す。Player!で速報中

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メンバー

■ パリ・サンジェルマンFC

GK　16　アルフォンス・アレオラ

DF　3　プレスネル・キンペンベ

DF　5　マルキーニョス

DF　12　トマ・ムニエ

DF　14　フアン・ベルナト

MF　6　マルコ・ヴェッラッティ

MF　11　アンヘル・ディ・マリア

MF　25　アドリアン・ラビオ

FW　7　キリアン・エムバペ

FW　9　エディンソン・カバーニ

FW　10　ネイマール

GK　50　セバスティアン・キボア

DF　4　ティロ・ケーラー

MF　23　ユリアン・ドラクスラー

MF　24　クリストファー・ヌクンク

MF　34　スタンレー・エンソキ

FW　17　シュポ・モティング

FW　27　ムサ・ディアビ

■ SSCナポリ

GK　25　ダビド・オスピナ

DF　6　マリオ・ルイ

DF　19　ニコラ・マクシモビッチ

DF　26　カリドゥ・クリバリ

DF　33　ラウール・アルビオル

MF　5　アラン

MF　8　ファビアン

MF　17　マレク・ハムシク

FW　7　ホセ・カジェホン

FW　14　ドリース・メルテンス

FW　24　ロレンツォ・インシーニェ

GK　27　オレスティス・カルネジス

DF　2　ケヴィン・マルキュイ

DF　23　エルセイド・ヒサイ

MF　20　ピオトル・ジエリンスキ

MF　30　マルコ・ログ

MF　42　アマドゥ・ディアワラ

FW　99　アルカディウシュ・ミリク

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