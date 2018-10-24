【ナポリ1点リードで前半終了！】CL パリSGvsナポリ

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、パルク・デ・フランスでパリ・サンジェルマンFC vs SSCナポリの試合が行われている。
前半29分にインシーニェのゴールでアウェイのナポリが先制！そのままナポリ1点リードで前半を折り返す。Player!で速報中
メンバー
■ パリ・サンジェルマンFC
GK 16 アルフォンス・アレオラ
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 5 マルキーニョス
DF 12 トマ・ムニエ
DF 14 フアン・ベルナト
MF 6 マルコ・ヴェッラッティ
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 25 アドリアン・ラビオ
FW 7 キリアン・エムバペ
FW 9 エディンソン・カバーニ
FW 10 ネイマール
GK 50 セバスティアン・キボア
DF 4 ティロ・ケーラー
MF 23 ユリアン・ドラクスラー
MF 24 クリストファー・ヌクンク
MF 34 スタンレー・エンソキ
FW 17 シュポ・モティング
FW 27 ムサ・ディアビ
■ SSCナポリ
GK 25 ダビド・オスピナ
DF 6 マリオ・ルイ
DF 19 ニコラ・マクシモビッチ
DF 26 カリドゥ・クリバリ
DF 33 ラウール・アルビオル
MF 5 アラン
MF 8 ファビアン
MF 17 マレク・ハムシク
FW 7 ホセ・カジェホン
FW 14 ドリース・メルテンス
FW 24 ロレンツォ・インシーニェ
GK 27 オレスティス・カルネジス
DF 2 ケヴィン・マルキュイ
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 20 ピオトル・ジエリンスキ
MF 30 マルコ・ログ
MF 42 アマドゥ・ディアワラ
FW 99 アルカディウシュ・ミリク