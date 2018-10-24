【ドルトムント1点リードで前半終了！】CL ドルトムントvsアトレティコ

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、ジグナル・イドゥナ・パルクでボルシア・ドルトムント vs アトレティコ・マドリードの試合が行われている。
グループAの首位決戦！前半38分にヴィツェルのゴールでホームのドルトムントが先制！そのままドルトムント1点リードで前半を折り返す。Player!で速報中
メンバー
■ ボルシア・ドルトムント
GK 1 ロマン・ビュルキ
DF 2 ダン・アクセル・ザガドゥ
DF 4 アブドゥ・ディアロ
DF 5 アクラフ・ハキミ
DF 26 ウカシュ・ピシュチェク
MF 6 トマス・デラネイ
MF 10 マリオ・ゲッツェ
MF 28 アクセル・ヴィツェル
MF 34 ヤコブ・ブルン・ラーセン
FW 11 マルコ・ロイス
FW 22 クリスティアン・プリシッチ
GK 35 マルヴィン・ヒッツ
DF 13 ラファエル・ゲレイロ
DF 36 オマル・トプラク
MF 19 モハメド・ダウド
MF 33 ユリアン・ヴァイグル
FW 7 ジェイドン・サンチョ
FW 20 マキシミリアン・フィリップ
■ アトレティコ・マドリード
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ディエゴ・ゴディン
DF 3 フィリペ・ルイス
DF 20 フアンフラン
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 5 トーマス
MF 6 コケ
MF 8 サウール・ニゲス
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 11 トーマス・レマル
FW 19 ジエゴ・コスタ
GK 1 アントニオ・アダン
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 15 ステファン・サヴィッチ
MF 14 ロドリ
FW 9 ニコラ・カリニッチ
FW 10 アンヘル・コレア
FW 23 ヴィクトル・マチン・ペレス