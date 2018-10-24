【CLグループステージ第3節】ガラタサライはシャルケとスコアレスドロー

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、トルコ・テレコム・アリーナでガラタサライSK vs シャルケ04の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ ガラタサライSK
GK 1 フェルナンド・ムスレラ
DF 3 マイコン・ペレイラ・ロケ
DF 14 マルティン・リンネス
DF 43 オザン・カバク
DF 55 長友佑都
MF 10 ユネス・ベルアンダ
MF 15 ライアン・ドンク
MF 17 パパ・アリウン・ヌディアエ
FW 7 ガリー・ロドリゲス
FW 9 エレン・デルディヨク
FW 11 シナン・ギュミュシュ
GK 13 イスマエル・シペ
DF 2 マリアーノ
DF 5 アーメト・カリク
DF 19 オメル・バイラム
MF 8 セルチュク・イナン
FW 35 ユヌス・アクギュン
FW 88 ムーダト・チェリク
■ シャルケ04
GK 35 アレクサンダー・ヌベル
DF 3 ハムザ・メンディル
DF 5 マティヤ・ナスタシッチ
DF 26 サリフ・サン
MF 8 スアト・セルダル
MF 11 イェウヘン・コノプリャーンカ
MF 13 セバスティアン・ルディ
MF 17 ベンジャミン・スタンブリ
MF 18 ダニエル・カリジウリ
FW 7 マルク・ウート
FW 36 ブリール・エンボロ
MF 2 ウェストン・マッケニー
MF 10 ナビル・ベンタレブ
MF 25 アミネ・ハリト
MF 28 アレッサンドロ・ショプフ
FW 19 グイード・ブルクシュタラー
FW 22 スティーヴン・スクルツィブスキ