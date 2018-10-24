【CLグループステージ第3節】ガラタサライはシャルケとスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、トルコ・テレコム・アリーナでガラタサライSK vs シャルケ04の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

詳細を確認する

メンバー

■ ガラタサライSK

GK　1　フェルナンド・ムスレラ

DF　3　マイコン・ペレイラ・ロケ

DF　14　マルティン・リンネス

DF　43　オザン・カバク

DF　55　長友佑都

MF　10　ユネス・ベルアンダ

MF　15　ライアン・ドンク

MF　17　パパ・アリウン・ヌディアエ

FW　7　ガリー・ロドリゲス

FW　9　エレン・デルディヨク

FW　11　シナン・ギュミュシュ

GK　13　イスマエル・シペ

DF　2　マリアーノ

DF　5　アーメト・カリク

DF　19　オメル・バイラム

MF　8　セルチュク・イナン

FW　35　ユヌス・アクギュン

FW　88　ムーダト・チェリク

■ シャルケ04

GK　35　アレクサンダー・ヌベル

DF　3　ハムザ・メンディル

DF　5　マティヤ・ナスタシッチ

DF　26　サリフ・サン

MF　8　スアト・セルダル

MF　11　イェウヘン・コノプリャーンカ

MF　13　セバスティアン・ルディ

MF　17　ベンジャミン・スタンブリ

MF　18　ダニエル・カリジウリ

FW　7　マルク・ウート

FW　36　ブリール・エンボロ

MF　2　ウェストン・マッケニー

MF　10　ナビル・ベンタレブ

MF　25　アミネ・ハリト

MF　28　アレッサンドロ・ショプフ

FW　19　グイード・ブルクシュタラー

FW　22　スティーヴン・スクルツィブスキ

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami