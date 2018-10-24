【CLグループステージ第3節】ガラタサライはシャルケとスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、トルコ・テレコム・アリーナでガラタサライSK vs シャルケ04の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ ガラタサライSK

GK 1 フェルナンド・ムスレラ

DF 3 マイコン・ペレイラ・ロケ

DF 14 マルティン・リンネス

DF 43 オザン・カバク

DF 55 長友佑都

MF 10 ユネス・ベルアンダ

MF 15 ライアン・ドンク

MF 17 パパ・アリウン・ヌディアエ

FW 7 ガリー・ロドリゲス

FW 9 エレン・デルディヨク

FW 11 シナン・ギュミュシュ

GK 13 イスマエル・シペ

DF 2 マリアーノ

DF 5 アーメト・カリク

DF 19 オメル・バイラム

MF 8 セルチュク・イナン

FW 35 ユヌス・アクギュン

FW 88 ムーダト・チェリク

■ シャルケ04

GK 35 アレクサンダー・ヌベル

DF 3 ハムザ・メンディル

DF 5 マティヤ・ナスタシッチ

DF 26 サリフ・サン

MF 8 スアト・セルダル

MF 11 イェウヘン・コノプリャーンカ

MF 13 セバスティアン・ルディ

MF 17 ベンジャミン・スタンブリ

MF 18 ダニエル・カリジウリ

FW 7 マルク・ウート

FW 36 ブリール・エンボロ

MF 2 ウェストン・マッケニー

MF 10 ナビル・ベンタレブ

MF 25 アミネ・ハリト

MF 28 アレッサンドロ・ショプフ

FW 19 グイード・ブルクシュタラー

FW 22 スティーヴン・スクルツィブスキ