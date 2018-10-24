【CLグループステージ第3節】ドルトムントがアトレティコを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月25日 (木)、ジグナル・イドゥナ・パルクでボルシア・ドルトムント vs アトレティコ・マドリードの試合が行われました。

前半、ドルトムントは試合を有利に進め、アトレティコからリードを奪う展開。

前半終了時点で、ドルトムントは1点、アトレティコは0点となる。

後半に入り、アトレティコはドルトムントのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、ドルトムントは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、ドルトムントは、4点もの大差をつけ、アトレティコを降しての勝利です。

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メンバー

■ ボルシア・ドルトムント

GK 1 ロマン・ビュルキ

DF 2 ダン・アクセル・ザガドゥ

DF 4 アブドゥ・ディアロ

DF 5 アクラフ・ハキミ

DF 26 ウカシュ・ピシュチェク

MF 6 トマス・デラネイ

MF 10 マリオ・ゲッツェ

MF 28 アクセル・ヴィツェル

MF 34 ヤコブ・ブルン・ラーセン

FW 11 マルコ・ロイス

FW 22 クリスティアン・プリシッチ

GK 35 マルヴィン・ヒッツ

DF 13 ラファエル・ゲレイロ

DF 36 オマル・トプラク

MF 19 モハメド・ダウド

MF 33 ユリアン・ヴァイグル

FW 7 ジェイドン・サンチョ

FW 20 マキシミリアン・フィリップ

■ アトレティコ・マドリード

GK 13 ヤン・オブラク

DF 2 ディエゴ・ゴディン

DF 3 フィリペ・ルイス

DF 20 フアンフラン

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 5 トーマス

MF 6 コケ

MF 8 サウール・ニゲス

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 11 トーマス・レマル

FW 19 ジエゴ・コスタ

GK 1 アントニオ・アダン

DF 4 サンティアゴ・アリアス

DF 15 ステファン・サヴィッチ

MF 14 ロドリ

FW 9 ニコラ・カリニッチ

FW 10 アンヘル・コレア

FW 23 ヴィクトル・マチン・ペレス