【セクシー＆可愛い】Victoria's Secretファッションショーに、あのモデルが帰ってくる！

毎年、この時期になると注目されるVictoria's Secretファッションショー(VSFS)。今年は2年ぶりに、あのモデルが帰ってくる!そして、有名VSモデルたちの出場も決定。

2年ぶりに戻ってくるのは…

WATCH WHAT HAPPENS LIVE WITH ANDY COHEN -- Pictured: Behati Prinsloo -- (Photo by: Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ベハティ・プリンスルー。彼女は「マルーン5」のボーカル、アダム・レヴィーンの奥様です。トーク番組に出演したベハティは、今年のショーに出ることを認めました。

「今年は、ショーに出演するの!妊娠してたから、2年ぶりね。ランウェイを歩くのが楽しみで仕方ない!11月8日に開催よ。」

VSの公式Instagramでも、ベハティの出演が決定したことを報告。筆者は彼女のファンです。彼女がランウェイを歩く姿を見るのが楽しみです(テレビ越しで)。

VSモデルたちは妊娠ラッシュ?

実はベハティは昨年、VSFSに出演する予定でしたが、2人目の妊娠が発覚。ショーを欠席しました。

イリーナ・シェイク

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 30: Irina Shayk walks the runway during the 2016 Victoria's Secret Fashion Show at the Grand Palais in Paris on November 30, 2016 in Paris, France. (Photo by Thomas Concordia/FilmMagic)

2016年は、ブラッドリー・クーパーの奥様のイリーナ・シェイクは妊娠していましたが、ランウェイを歩きました。お腹周りを隠していたので、膨らみに気が付かない人がほとんどだったようです。

リリー・オルドリッジ

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 20: Lily Aldridge at the 2017 Victoria's Secret Fashion Show on November 20, 2017 in Shanghai, China. (Photo by J. Lee/FilmMagic)

今年は、リリー・オルドリッジが欠席です。彼女も妊娠中。VSママモデルが増えていきますね。

有名モデルたちも勢揃い!(一部)

アドリアナ・リマ

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 20: Adriana Lima at the 2017 Victoria's Secret Fashion Show runway on November 20, 2017 in Shanghai, China. (Photo by J. Lee/FilmMagic)

一番長くVSモデルをしているアドリアナは、今年も出場です。もしかしたら今年か来年に引退する噂も浮上中。

キャンディス・スワンポール

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 20: Candice Swanepoel walks the runway during the 2017 Victoria's Secret Fashion Show at Mercedes-Benz Arena on November 20, 2017 in Shanghai, China. (Photo by Taylor Hill/WireImage)

今年も出場します。彼女も一昨年は妊娠中で、ショーを欠席。昨年は出場。ショーから2ヶ月後に、2人目の子供を授かったことを報告。今年、元気な男の子を出産しました。キャンディスは、親友のベハティとショーに出られることを楽しみにしていそう。

ジョセフィン・スクライバー

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 30: Josephine Skriver walks the runway during the 2016 Victoria's Secret Fashion Show at the Grand Palais in Paris on November 30, 2016 in Paris, France. (Photo by Thomas Concordia/FilmMagic)

ジャスミン・トゥークスの親友、ジョセフィンも出場。かわいい、はじける笑顔が特徴です。筆者は、彼女の大ファンです。

ジャスミン・トゥークス

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 30: Jasmine Tookes walks the runway at the Victoria's Secret Fashion Show on November 30, 2016 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Victoria's Secret)

世界に一つだけの、ファンタジーブラ♡

2016年に、ファンタジーブラ(そのモデルのためだけに作られた、高級ブラ)を着用。そこから知名度が上がっているジャスミン。彼女は、今年も出場です。

テイラー・ヒル

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 20: Model Taylor Hill walks the runway of the 2017 Victoria Secret Fashion show on November 20, 2017 in Shanghai, China. (Photo by Timur Emek/FilmMagic)

ステラ・マックスウェル

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 30: Stella Maxwell walks the runway at the Victoria's Secret Fashion Show on November 30, 2016 in Paris, France. (Photo by Francois G. Durand/WireImage)

マーサ・ハント

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 30: Martha Hunt walks the runway at the Victoria's Secret Fashion Show on November 30, 2016 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Victoria's Secret)

いかがでしたか?

NEW YORK - NOVEMBER 10: The Victorias Secret Angels return to New York City on THE VICTORIAS SECRET FASHION SHOW, Tuesday, Dec. 8 (10:00-11:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. (Photo by Jeffrey R. Staab/CBS via Getty Images)

VSモデルファンの私には嬉しいニュースでした。VSFSで、パフォーマンスをする歌手やFSのテーマの詳細がわかり次第、シェアしていきたいと思います。

