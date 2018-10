女優の川口春奈(23)が自身のインスタグラムを更新し、大胆な姿で外食をする様子をアップして話題になっている。

■お風呂上りの格好で外食へ

お風呂上がり。着替えたくもない、でもあそこに食べに行きたい。そのまま行っちゃうのが私!そんな写真がデテキタヨ!おやすみ☺︎

川口は23日、大きなメガネをかけ、頭にはタオル、服装はパジャマと思われるリラックスした姿で写った写真をアップ。

投稿には「お風呂上り。着替えたくもない、でもあそこに食べに行きたい。そのまま行っちゃうのが私! そんな写真が出てきたよ!」とコメントが添えた。

お風呂上りの状態で、着替えもせず外食に行く。多くのドラマや映画に出演する人気女優とは思えない大胆行動をしたことを明かした。

■川口の大胆な姿に称賛の声

今回の投稿には、川口の大胆行動を称賛する声があがっている。

「そんな潔い感じも素敵。結局、なにしてもかわいいの一言」

「はーちゃんパジャマのままで!! でも自然体でますます好きになります」

「飾らない春奈ちゃんが好き。みんなを楽しませたくてやってくれている感じもして。キレイな人は飾らなくてもキレイですね~。無理せず頑張ってね」

「はーちゃんのこういうところに、いつもほっこりさせられている」

彼女の着飾らない姿に、「潔い感じが素敵」「自然体で好き」といったコメントが寄せられている。

■「自信があるからできる」との声も

また、お風呂上りにそのまま外食に行けるのは、「川口がかわいいから」と主張するコメントも見られる。

「ヤバいヤバすぎる…なのにJJの表紙、惹かれて思わず手に取りました。かわいすぎる人って何してもかわいい。しかも正真正銘正統派美人!」

「なんか今すごく川口春奈になりたいと思った」

「こんな写真でもかわいいのがわかるのがすごいです! 私がやったら本気でヤバいやつです」

「やっぱりかわいい人は何してもかわいいんだな~。むしろ自分に自信があるからこそ、こういう格好で出歩けるんだと思う、うん」

コメントの中には、女性ファッション誌で表紙を飾る彼女とのギャップに驚いたという旨のものも。

■パジャマで外に出られる?

しらべぇ編集部が全国20~60代の男女1,400名を対象に調査したところ、全体のおよそ3割の人が「パジャマの上にコートを着て、近くのお店に買い物に行ったことがある」と回答した。

お風呂上りのパジャマ姿で、行きたいと思ったところに行ってしまうと報告した川口。そんな飾らない姿がファンから愛される要因の1つなのだろう。