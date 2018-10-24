桑野小（郡山）最優秀　キュウリ栽培日記審査会

県内の小学生がキュウリを栽培した観察日記を応募する食農教育事業「福島発のキュウリビズ 愛情込めてキュウリ栽培大作戦」の審査会は二十四日、福島市の民報ビルで開かれた。最優秀賞に郡山市の桑野小、優秀賞に須賀川市の須賀川二小を選んだ。

ＪＡ福島中央会、全農県本部、福島民報社の共催で、県内二十九校の児童が学校で苗を栽培した。花が開いて実を結び、収穫して実際に食べた様子などを記録した。二十八校が工夫を凝らした観察記録とレシピを提出した。

ＪＡ福島中央会の二瓶卓技術常任参与、全農県本部の佐藤勝則副本部長、福田潤園芸部長が審査員、福島民報社の野村辰行広告局長が審査委員長、渡辺一志営業部長が審査員を務めた。愛情度、観察力、描写力の観点で審査した。

最優秀賞、優秀賞以外の受賞校は次の通り。

◇特別賞▽福島民報社長賞＝県立視覚支援学校小学部（福島）▽ＪＡ福島中央会長賞＝滑津（中島）▽全農県本部長賞＝平石（福島）▽県青果物価格補償協会長賞＝三河台（福島）▽福島テレビ社長賞＝蓬田（平田）▽福島中央テレビ社長賞＝川内（川内）▽福島放送社長賞＝阿武隈（須賀川）▽テレビユー福島社長賞＝中央台東（いわき）▽ラジオ福島社長賞＝庭塚（福島）▽エフエム福島社長賞＝草野・絹谷分校（いわき） ◇参加賞＝檜枝岐（檜枝岐）駒ケ嶺、新地（新地）中野、余目、瀬上（福島）川谷（西郷）川俣南、川俣（川俣）謹教（会津若松）石神一（南相馬）塩川（喜多方）新殿（二本松）好間一（いわき）醸芳（桑折）山上（相馬）