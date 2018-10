森の動物たちが切り抜きできる、マロン風味の金箔カステラ【東京駅のおすすめお土産グルメ】

東京駅のインスタ映えするおすすめグルメ&お土産を厳選してお届けする「東京駅“映え系”お土産グルメ&スイーツ」特集。

第四回目は、おいしくて遊び心あふれる、まめや金澤萬久の期間限定「金かすてら・森のマロン」を現地ルポ。

今だけのお楽しみ。秋のしっとりスイーツ「金かすてら・森のマロン」

「金かすてら・森のマロン」は、期間限定の秋スイーツ。お店の方に聞いたときは、いつまでというのはまだはっきりと決まっていないけれど、10月中は確実に販売しているとのことでした。

こちらも昨日の特集でご紹介した「パンダバウム」同様、店頭で目が釘付けになった一品。金箔がのったカステラ、というだけならそこまで驚きませんが、森の動物たちが切り抜き加工されている金箔カステラです。なんてキュート!

“栗に惹かれてやってきた森の動物たち”というテーマだそうです。マロン風味のカステラ、まさしく秋のティータイムにふさわしいおやつになりそう。

「金かすてら・森のマロン」を実食!

さて、早速実食といきましょう。パッケージも森の動物たちや栗などが描かれていて、秋らしいですね。

切り抜かれた動物たちが、透けて見えます。すでに可愛い。この、紙をはがす瞬間がドキドキします・・・。

はがしました。むむむ!? たしかに可愛いのですが、ひとつショッキングな事実が発覚。よーく見ると、金箔があちこちひび割れているのです。

わかりますか?こんな感じであちこちに小さなひび割れが・・・それだけ繊細なお菓子ということなのだと思うのですが、期待が大きいだけに悲しいです。切り抜きの周りのカステラをはずすときも、慎重に慎重に。息をとめて集中します。

はずした周りのカステラをうまく“抜け殻”みたいにできないかなと思ったのですが、そんな余裕など全くなし。はずすのに精一杯で、周りのカステラさんたちはこんな感じになりました。とはいえ、はずしている最中、カステラのしっとりした手触りに、思わず味への期待が高まります!

なんとか切り抜き完了。ひび割れ感は否めませんが、やっぱりこうしてみると可愛い。切り抜き加工の断面はとてもシャープで美しいです。

和風の器に入れると、アートのよう。

そして肝心のお味の方ですが・・・これが、めちゃめちゃおいしかったのです!こっくりとした甘さ。甘さの中に香るマロン。しっとりとしたカステラの生地。はっきりいって、一人で1本いけちゃいます!切り抜き加工の周りのカステラも、もちろんおいしくいただきました。

あらたまった贈り物やおもたせには、切り抜き加工なしの商品の方がおすすめかと思いますが、気のおけない仲間や家族といただくなら、間違いなくお茶の席が盛り上がりそうなスイーツ。

個人的には一人で楽しむご褒美スイーツとしてもありだと思いました!

「まめや金澤萬久」東京駅グランスタ店への行き方マップ

「まめや金澤萬久」のある東京駅グランスタ・スイーツエリアは東京駅改札内の地下にあります。1階にいる場合は、まず手近な入り口から地下に入りましょう。ポイントは、「改札内」「地下1階」「グランスタ」です。

八重洲地下中央口をおりると、有名な待ち合わせスポット「銀の鈴」が見えます。「まめや金澤萬久」はその向かい側にあります。

東京駅グランスタ店のほかにも、東京エリアの「まめや金澤萬久」は、松屋銀座店、小田急百貨店新宿店なども。今回ご紹介した「金かすてら・森のマロン(小)」は、オンラインショップでも取り扱っていますよ。

「まめや金澤萬久」東京駅グランスタ店

https://www.mameya-bankyu.com/hpgen/HPB/entries/2.html

住所 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階 グランスタ内

電話 03-5223-1313

営業時間 8:00 ~ 22:00(日・祝 21:00まで)

定休日 年中無休

「金かすてら・森のマロン(小)」1,620円 (税込)

縦19.5cm×横6.5cm×高さ7cm(外寸)

賞味期限 出荷日より約10日

[All Photos by Aya Yamaguchi]

Do not use images without permission.