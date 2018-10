グラミー賞を連続受賞した現代最高峰の男性ソウル・ジャズ・シンガー＝グレゴリー・ポーター、ロイヤル・アルバート・ホールで行ったライヴ・アルバムを発売

2013年にリリースされたブルーノート・レーベルからのデビュー作『リキッド・スピリット』、続く2016年にリリースされたアルバム『希望へのアレイ(原題:Take Me to the Alley)』の2作のアルバムで2度連続してグラミー賞「ベスト・ジャズ・ヴォーカル・アルバム賞」を受賞し、全英チャートでは3作連続TOP10入りと商業的にも成功を収め、名実ともに世界最高峰の男性ソウル・ジャズ・シンガーとなったグレゴリー・ポーター。彼が11月30日にライヴ・アルバム『ワン・ナイト・オンリー』を発売することが決定した。(2016年に『Live in Berlin』が2CD+DVDの形態で発売)

このライヴ・アルバムは、今年4月に、ロイヤル・アルバート・ホールにて計3日間ライヴを行い、3日ともソールド・アウトとなったそのライヴ音源を収録したもの。グレゴリーは、ロイヤル・アルバート・ホールを埋め尽くしたファンに向け、彼が信頼をおくミュージシャンのチップ・クロフォード(p)、エマニュエル・ハロルド(ds)、ジャマール・ニコルズ(b)、ティヴォン・ペニコット (ts)と、グラミー賞を受賞した経験を持つ指揮者でアレンジャーのヴィンス・メンドーザが率いる70人編成のフル・シンフォニー・オーケストラをバックにパフォーマンスを行なった。

収録曲には彼の最新作『ナット・キング・コール&ミー』からの楽曲や、ファンに人気の高い「ヘイ・ローラ」、「ホエン・ラヴ・ワズ・キング」、「ドント・ルーズ・ユア・スティーム」などが、今作に収録されている。クリスマス・シーズンを前に、ナット・キング・コールの「ザ・クリスマス・ソング」のカヴァーも収録されている。ソウルフルでリッチな声で、リスナーを魅了してきたグレゴリーのライヴ・アルバムは、彼の非凡な才能と音楽性が、遺憾なく発揮されたアルバムになっている。また輸入盤ではDVD+CDの形態でも発売される。

iTunesではアルバムを予約するとその場で、「アイ・ワンダー・フー・マイ・ダディ・イズ」をダウンロードすることが可能。また、YouTubeには同曲の映像も公開となっている。

■リリース情報

グレゴリー・ポーター『ワン・ナイト・オンリー』

Gregory Porter “One Night Only-Live At The Royal Albert Hall”

発売日:2018年11月30日 (金)世界同時リリース

品番:UCCQ-1089

価格:¥2,808(tax in)

携帯:SHM-CD

<収録曲>

1. モナ・リザ Mona Lisa (Ray Evans, Jerry Livingston)

2. バット・ビューティフル But Beautiful (Jimmy Van Heusen / Johnny Burke)

3. ネイチャー・ボーイ Nature Boy (Eben Ahbez) h

4. ラヴ L-O-V-E (Milt Gabler, Bert Kaempfert)

5. キサス・キサス・キサス Quizas, Quizas, Quizas (Farres Osvaldo)

6. ミス・オーティス・リグレッツ Miss Otis Regrets (Cole Porter)

7. ピック・ユアセルフ・アップ Pick Yourself Up (Dorothy Fields, Jerome Kern)

8. イン・へヴン In Heaven (Darlene Andrews)

9. ホエン・ラヴ・ワズ・キング When Love Was King (Gregory Porter)

10. ザ・ロンリー・ワン The Lonely One (Lenny Hambro, Roberto Heller)

11. バレリーナ Ballerina (Carl Sigman, Bob Russell)

12. ノー・ラヴ・ダイング No Love Dying (Gregory Porter)

13. アイ・ワンダー・フー・マイ・ダディ・イズ I Wonder Who My Daddy Is (Gladys Shelley)

14. スウィート・ロレイン Sweet Lorraine (Cliff Burwell, Mitchell Parish)

15. フォー・オール・ウィ・ノウ For All We Know (Sam M. Lewis, J. Fred Coots)

16. ザ・クリスマス・ソング The Christmas Song (Mel Tormé, Robert Wells)

17. スマイルSmile (Charlie Chaplin / John Turner, Geoffrey Parsons)

18. ヘイ・ローラ Hey Laura (Gregory Porter)

19. ドント・ルーズ・ユア・スティーム Don’t Lose Your Steam (Gregory Porter)