PassCodeの南菜生、11月1日開局の音楽専門ネットラジオステーション「Backstage Café」の番組「LIKE SONG」のパーソナリティを担当することが決定

音楽配信サービス「うたパス」による国内初の本格的な音楽専門インターネットラジオステーション「BackStage Café」が、11月1日(木)より開局する。「LIKE SONG」という番組にて毎週水曜日、PassCodeのメンバー、南菜生がパーソナリティを担当する務めることが決まった。

「LIKE SONG」は担当するパーソナリティがこれまでに影響を受けた音楽や、普段聴いている音楽をリスナーと共有することをコンセプトとした番組。月曜日はSHE’S、木曜日はAwesome City Clubが担当することが決まっている。

南菜生は、「Back Stage Cafe開局おめでとうございます。そしてこの度、LIKE SONGの水曜日のパーソナリティを務めさせて頂く事が決定しました。振り返ると今まで沢山の音と言葉に救われてきました。この番組でもっと音楽に近づけることを楽しみにしています」とコメントしている。

PassCodeは現在初のアジア公演をふくめたツアーを開催中。先週、10月20日と21日には自身初となる韓国公演を実施、そのライヴ写真も到着した。ツアーは12月22日の東京公演までつづいていく。

■リリース情報

通常盤

PassCode

Major 4th Single

『Tonight / Taking you out』

発売日:2018年9月12日

<初回限定盤DVD付>

品番:UICZ-9105

価格:¥3,241 (tax out)

購入はこちら

[CD]

1. Tonight

2. Taking you out

[DVD]

・PassCode presents VERSUS PASSCODE 2018 at BIGCAT

Ray / ONE STEP BEYOND / Same to you / Toxic / rise in revolt / TRICKSTER / Scarlet night / Never Sleep Again / PARALLEL / bite the bullet / TRACE / Insanity / UNTILL THE DAWN / MISS UNLIMITED

・PassCode Documentary film 2018 HELL DRIVE

<通常盤CD>

品番:UICZ-5100

価格:¥1,000 (tax out)

[CD]

1. Tonight

2. Taking you out

購入はこちら