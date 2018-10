好評を博したWEB アニメ「ふたりの吉田さん」がLINEスタンプに登場!FFXIVと「秘密結社 鷹の爪」は昨年12月に公開されたWEBアニメ「ふたりの吉田さん」でコラボレーションを実現しました。このWEBアニメの人気を受けて本日、コラボレーション第2弾としてコミュニケーションアプリ「LINE」で使えるサウンド付きスタンプを配信開始しました。

スタンプは全24種で、「ふたりの吉田さん」からの一コマに加え、新たに描き下ろされたイラストも多数登場!キャラクターボイスやFFXIVのサウンドエフェクトが収録されており、コミュニケーションを盛り上げてくれます。

コラボスタンプのダウンロードはこちら

https://line.me/S/sticker/12650

■コラボスタンプについて

スタンプ名:FFXIV×鷹の爪 音声スタンプ

販売価格:240円(税込)または100 コイン

種類:全24種類(サウンド付き)

※ご利用の際は、あらかじめ「LINE」(無料アプリ)をダウンロードする必要があります。

※購入時には、インターネット接続が必要になります。購入または利用に関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。

(C) 2010 - 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. ©DLE