スターバックスは、11月1日から『クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク/フラペチーノ』を一部を除く全国のスターバックス店舗で期間限定発売します。

■クリスマスのワクワクする特別感

スターバックスのホリデージーズンのテーマは、『STARBUCKS THE Blend IS THE MAGIC』。

自然と互いを想いあう気持ちに包まれるこの季節、それぞれがそのままの個性を認め、重なり合ってちょっといいことが生まれる。そんな心あたたまる時間を届けたいとの想いが込められています。

第1弾はクリスマスのワクワクする特別感を思い起こし、高鳴る気分へと誘う『クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク/フラペチーノ』の2商品。

■甘酸っぱいイチゴとミルクの優しさ

まっ赤なイチゴがのったクリスマスケーキをイメージした今回の新商品。クリスマスに大切な人たちと共にクリスマスケーキを囲んだときの、たまらなくワクワクした特別な感覚を思い起こし、一足早くクリスマス気分を存分に楽しめる1杯に仕上げたそうです。

どちらの商品も、いちごの果肉感を感じられるように粒感をしっかり残した甘酸っぱいストロベリーソースと、ミルクの癒されるような優しい味わいが、最大の特長になっています。

また、ケーキのスポンジ生地をイメージし、硬めに焼き上げたビスケットを加えて、歯ざわりも楽しい食感を生んでいます。

見た目もとってもカワイイ新作は12月4日までの販売です。

・『クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ®』

Tall ¥590(Tallサイズのみ)

『クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク』

Short ¥450/Tall ¥490/Grande ¥530/Venti ¥570(価格はすべて税抜き)

・合わせて読みたい→スタバ期間限定『ピーチ ピンク フルーツ フラペチーノ』は全身ピンク

(文/fumumu編集部)