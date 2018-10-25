TVアニメ『閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-』第3話の先行場面カット公開！　飛鳥が雪泉をシノビマスターに参加させまいと襲い掛かる

2018年10月より、TOKYO MX・AT-Xほかにて放送中のTVアニメ第2期『閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-』。その第3話「ROCKET DIVE」の先行場面カットが公開となりました。
雪泉を一人呼び出した飛鳥は、「忍に正義なんかない」と言い放ち雪泉をシノビマスターに参加させまいと襲い掛かる。雪泉の怪我を心配した焔は、キズに効く温泉を紹介するのですが……。
第3話「ROCKET DIVE」● あらすじ
雪泉を一人呼び出した飛鳥は、「忍に正義なんかない」と言い放ち雪泉をシノビマスターに参加させまいと襲い掛かる。二人の秘伝忍法がぶつかり合い、雪泉は右腕にキズを負うが飛鳥の姿は消えていた。
翌日、飛鳥が気がかりな雪泉は飛鳥の祖父半蔵の寿司屋を訪ねるが、「しばらく休みます」と貼り紙が。同じように訪ねてきていた焔と飛鳥の様子を話し合い、おかしな態度が気懸りなものの、半蔵学院のみんなを救うためシノビマスターへの参加を告げる。雪泉の怪我を心配した焔は、キズに効く温泉を紹介する。
● スタッフ
脚本：北島行徳
絵コンテ：柳沢テツヤ
演出：藏本穂高
作画監督：宮澤努、斉藤香織、朝岡卓矢、ごとうじゅんじ、渡辺はるか、石動仁、神田岳、清水勝祐
総作画監督：ごとうじゅんじ
作品情報● TVアニメ「閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-」
＜放送情報＞
TOKYO MX：2018年10月12日より毎週金曜26:10～
AT-X：2018年10月12日より毎週金曜24:00～
（リピート：毎週日曜 27:00?、毎週月曜 16:00?、毎週木曜 08:00?）
BS-11：2018年10月15日より毎週月曜25:30～
＜STAFF＞
原作：高木謙一郎
キャラクター原案：八重樫南
監督：柳沢テツヤ
シリーズ構成・脚本：北島行徳
キャラクターデザイン：ごとうじゅんじ
総作画監督：ごとうじゅんじ 宮澤 努
プロップデザイン：森木靖泰 宮 豊
美術設定：長澤順子(プロダクション・アイ)
美術監督：青山直樹(プロダクション・アイ)
色彩設計：松山愛子(颱風グラフィックス)
撮影監督：千葉洋之(アニメフィルム)
編集：櫻井(颱風グラフィックス)
音響監督：森下広人
音楽：ノイジークローク
音楽制作：ランティス
オープニング主題歌：「SCARLET MASTER」アーティスト:佐咲紗花
エンディング主題歌：「純正エロティック」アーティスト:Mia REGINA
アニメーションプロデューサー：河井敬介
アニメーション制作：ティー・エヌ・ケー
爆乳プロデューサー：高木謙一郎
製作：シノビマスターパートナーズ
＜CAST＞
雪泉：原 由実
叢：金元寿子
夜桜：石原夏織
四季：山本彩乃
美野里：五十嵐裕美
飛鳥：原田ひとみ
斑鳩：今井麻美
葛城：小林ゆう
柳生：水橋かおり
雲雀：井口裕香
雅緋：平田宏美
紫：矢作紗友里
忌夢：斎藤千和
両備：日笠陽子
両奈：MAKO
焔：喜多村英梨
詠：茅野愛衣
日影：白石涼子
未来：後藤沙緒里
春花：豊口めぐみ
神楽：松岡由貴
奈楽：甲斐田裕子
蓮華：津田美波
華毘：徳井青空
華風流：井澤詩織
雪不帰：阿澄佳奈
月光：小原莉子
閃光：藤田 茜
他