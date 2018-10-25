TVアニメ『閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-』第3話の先行場面カット公開！　飛鳥が雪泉をシノビマスターに参加させまいと襲い掛かる

2018年10月より、TOKYO MX・AT-Xほかにて放送中のTVアニメ第2期『閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-』。その第3話「ROCKET DIVE」の先行場面カットが公開となりました。

雪泉を一人呼び出した飛鳥は、「忍に正義なんかない」と言い放ち雪泉をシノビマスターに参加させまいと襲い掛かる。雪泉の怪我を心配した焔は、キズに効く温泉を紹介するのですが……。

第3話「ROCKET DIVE」● あらすじ

雪泉を一人呼び出した飛鳥は、「忍に正義なんかない」と言い放ち雪泉をシノビマスターに参加させまいと襲い掛かる。二人の秘伝忍法がぶつかり合い、雪泉は右腕にキズを負うが飛鳥の姿は消えていた。

翌日、飛鳥が気がかりな雪泉は飛鳥の祖父半蔵の寿司屋を訪ねるが、「しばらく休みます」と貼り紙が。同じように訪ねてきていた焔と飛鳥の様子を話し合い、おかしな態度が気懸りなものの、半蔵学院のみんなを救うためシノビマスターへの参加を告げる。雪泉の怪我を心配した焔は、キズに効く温泉を紹介する。

● スタッフ

脚本：北島行徳

絵コンテ：柳沢テツヤ

演出：藏本穂高

作画監督：宮澤努、斉藤香織、朝岡卓矢、ごとうじゅんじ、渡辺はるか、石動仁、神田岳、清水勝祐

総作画監督：ごとうじゅんじ

作品情報● TVアニメ「閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-」

＜放送情報＞

TOKYO MX：2018年10月12日より毎週金曜26:10～

AT-X：2018年10月12日より毎週金曜24:00～

（リピート：毎週日曜 27:00?、毎週月曜 16:00?、毎週木曜 08:00?）

BS-11：2018年10月15日より毎週月曜25:30～

＜STAFF＞

原作：高木謙一郎

キャラクター原案：八重樫南

監督：柳沢テツヤ

シリーズ構成・脚本：北島行徳

キャラクターデザイン：ごとうじゅんじ

総作画監督：ごとうじゅんじ 宮澤 努

プロップデザイン：森木靖泰 宮 豊

美術設定：長澤順子(プロダクション・アイ)

美術監督：青山直樹(プロダクション・アイ)

色彩設計：松山愛子(颱風グラフィックス)

撮影監督：千葉洋之(アニメフィルム)

編集：櫻井(颱風グラフィックス)

音響監督：森下広人

音楽：ノイジークローク

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：「SCARLET MASTER」アーティスト:佐咲紗花

エンディング主題歌：「純正エロティック」アーティスト:Mia REGINA

アニメーションプロデューサー：河井敬介

アニメーション制作：ティー・エヌ・ケー

爆乳プロデューサー：高木謙一郎

製作：シノビマスターパートナーズ

＜CAST＞

雪泉：原 由実

叢：金元寿子

夜桜：石原夏織

四季：山本彩乃

美野里：五十嵐裕美

飛鳥：原田ひとみ

斑鳩：今井麻美

葛城：小林ゆう

柳生：水橋かおり

雲雀：井口裕香

雅緋：平田宏美

紫：矢作紗友里

忌夢：斎藤千和

両備：日笠陽子

両奈：MAKO

焔：喜多村英梨

詠：茅野愛衣

日影：白石涼子

未来：後藤沙緒里

春花：豊口めぐみ

神楽：松岡由貴

奈楽：甲斐田裕子

蓮華：津田美波

華毘：徳井青空

華風流：井澤詩織

雪不帰：阿澄佳奈

月光：小原莉子

閃光：藤田 茜

他

TVアニメ『閃乱カグラ』第2期公式サイト

TVアニメ『閃乱カグラ』公式ツイッター