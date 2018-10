11月予定で全機種においてタイトルアップデート配信を実施。

ユーザーからの要望が多かった「画面フィルター機能」や「画面サイズ調整機能」を追加!もちろん12月6日発売予定のパッケージ版も、タイトルアップデートで追加可能だ。

ショップ別数量限定特典の情報を公開している。チェックして予約しよう!

※タイトルアップデートにはインターネット接続が必要です。

■全機種に近日タイトルアップデート配信予定!!

多くのユーザーの要望に応え、レトロな雰囲気を味わえる「画面フィルター機能」や、「画面サイズ調整機能」を追加予定!さらに、オンラインロビーの作成時に、ゲーム進行中に“途中参加:あり/なし”を設定できるようになる。

画面フィルター機能

「DISPLAY SETTINGS」で設定可能だ。タイプA「走査線フィルター」とタイプB「アーケードフィルター」の2種類を用意している。アーケードモニター風のレトロな雰囲気でプレイできるので、お好みのセッティングで楽しもう!

フィルター:タイプA

フィルター:タイプB

画面サイズ調整機能

「フル」表示の画面サイズに加え、「オリジナル」画面サイズの表示機能を追加!

ロビーの「途中参加:あり/なし」設定機能

ロビー作成時に設定可能だ。「途中参加:あり」ではゲーム開始後、観戦を含め最大8人まで入退室が可能で、みんなでワイワイ盛り上がれるぞ。「途中参加:なし」では、観戦を含めゲーム開始後の入室が無いため、スタート時のプレイヤーだけで集中して攻略できる。

※画面写真はNintendo Switchのものです。

■予約を急げ!ショップ別数量限定特典情報!

対象のショップで本作を購入すると、各ショップオリジナルの特典物が先着で手に入る!

あみあみ

限定アクリルキーホルダー

いまじんWEBショップ

A1大型布ポスター

楽天ブックス

デジタル壁紙

amazon.co.jp

PS4版:特製テーマ プロダクトコード

Nintendo Switch版:デジタル壁紙

ジョーシン

デジタル壁紙

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, (C)CAPCOM U.S.A., INC. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.