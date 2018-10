フォートナイトのいたるところが不気味なものに操られています!ビクトリーロイヤルを手に入れるには、影にこっそり隠れるか、ハスクの敵に勇敢に⽴ち向かってミッションを達成させなければなりません。

■「バトル ロイヤル」

フォートナイトメアの実施中、キューブが召還しているモンスター達と対戦する新しいプレイスタイルが楽しめます。キューブフラグメントがマップに出現し、モンスターを召還しています!

リボルバーとクロスボウなどの新しい武器を手に入れ、不気味なモンスター達と戦いましょう!ハスクとフラグメントを倒し、戦利品を獲得し、敵プレイヤーの中で生き残りましょう!

「フォートナイトメア」には特設の新しいチャレンジと報酬があり、数日ごとに導入されます。最後のチャレンジまで達成させたプレイヤーだけに「ダークエンジン」グライダーが与えられます。

さらに、「デッドファイア」スキンをゲームストアで購入できます。こちらのスキンは新しいタイプでゲームプレイ中にスキンをレベルアップさせることができます。このスキンは2つのスタイルがあり、そのスタイルを獲得するには敵(プレイヤーとハスク)に与えるダメージとマッチに生き残る時間に基づいています。デッドファイアのスキンにはバックアクセサリー「シャックル ストーン」もセット販売され、彼のツルハシ「ダーク シャード」はストアで購入できます。

「世界を救え!」

不気味なへクシルバニアが復旧されました!復旧とともにストリーコンテンツと「ラットロッド」武器セットを含めた報酬、怖いラマ達など、たくさんの驚きが待っています!

