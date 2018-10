■「ティンバーマン VS エディション」11月1日より配信!

プレイヤーは「ティンバーマン(木こり)」となり、木や土管、タイヤなどをひたすら切りまくる。操作方法は非常にシンプルで、LとRボタンをできるだけ早く押すと、プレイキャラが右、左、右、左と切り続けていく。

ただし、切るごとに上から、枝などの障害物が次々と落ちてくるので、タイミングよく避けよう。ハラハラドキドキが止まらない、緊張感いっぱいのアクションが楽しめる。

Joy-Conに加え、Nintendo Switch本体の画面に直接タッチしても遊ぶことができる。切った木や土管の数に応じて、レベルアップや経験値があがり、たくさんのユニークなキャラクターをアンロックできるため好きなキャラでプレイすることが可能だ。

一人でも、また友達と対戦でも、最大4人まで一緒に楽しむことができる。シンプルな操作がクセになり、何度も繰り返しプレイしたくなる、プレイヤーの反射神経が試されるゲームとなっている。

ゲームモード

「クラシック」(1~4人プレイ)

制限時間内に木を切りまくり、ベストスコアを目指すモード。最大4人までプレイ可能となっている。木を切るたびに、制限時間が延長されるが、操作に迷い止まったままでいると、時間が減り続ける。

「ヒーロー」(シングルプレイ)

3つの難易度から一つを選び、決められた高さの木を制限時間内に切り倒すモード。

「レース」(1~4人プレイ)

1人から4人まで楽しめるモード。ステージと木や土管の高さを選択し、誰が一番早く切り倒せるかを競う。

「オンラインランキング」

お友達はもちろん、世界中のプレイヤーとベストスコアを競い合おう。

■「ティンバーマン VS エディション」の概要

名称

「ティンバーマン VS エディション」

ジャンル

アクション

発売元

レイニーフロッグ合同会社

プラットホーム

Nintendo Switch

価格

200円(税込み)

配信開始日

2018年11月1日(木)

開発会社

Digital Melody, Forever Entertainment

CERO

A(全年齢対象)

(C)Forever Entertainment S.A.Licensed to and published by Rainy Frog LLC.