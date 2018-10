新バージョンでは、ローンチに合わせて人気楽曲を多数収録するほか、豪華コラボも開催される。

■新バージョン概要

製品名称:CHUNITHM AMAZON

稼働日:2018年10月25日(木)

新曲を大量追加!

POPS&ANIME

青空のラプソディ

fhána

DreamRiser

ChouCho

Butterfly -CHUNITHMedit-

PAULA TERRY

東方Project

Grip & Break down !!

SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi

niconico

シャルル

バルーン

ロキ

みきとP

VARIETY

Brain Power

ノマ

イロドリミドリ

オーケー? オーライ!

五十嵐 撫子(CV:花井 美春)

作詞/作編曲:佐藤陽介

「とある科学の超電磁砲 S」「ポプテピピック」コラボイベントを開催!

10月25日(木)から11月21日(水)の期間限定で、「とある科学の超電磁砲S」、「ポプテピピック」とのコラボイベ

ントを実施します。

「とある科学の超電磁砲S」、「ポプテピピック」のイベントマップをそれぞれ進めると、楽曲の先行プレイが可能となります。イベントマップの進行により、キャラクターに加えて「ネームプレート」も獲得することができます。

POPS&ANIME

sister's noise

fripSide「とある科学の超電磁砲S」

POP TEAM EPIC

上坂すみれ「ポプテピピック」

ネームプレート(マップ)

「とある科学の超電磁砲S」

「ポプテピピック」

今回のコラボイベントと同時にチュウニズムクエストが発生! イベント期間中に、対象キャラクターのランクを上げると、「称号」・「ネームプレート」がゲットできます!

「とある科学の超電磁砲S」

「ポプテピピック」

キャラクターやアイテムはイベント期間中にしか手に入れられないので忘れずにプレイしてくださいね!

※イベント終了後も使用する事が出来ます。

新イベント!「煉獄の悪神」デュエルが出現!

10月25日(木)から11月21日(水)の期間限定で、CHUNITHM AMAZONの新イベント「チュウニズムデュエル」がスタート! すべての楽曲プレイ終了後、CHUNITHMのキャラクターたちとデュエル! ダメージを与えてゲージを0にすることで、豪華なアイテムがゲットできちゃいます!

さらに、プレイごとにランダムで決定される「デュエルミッション」の条件を達成すると、与えるダメージ量がUP! ミッションの内容につきましては、楽曲セレクト画面の右上を確認してみてくださいね。

記念すべき第一回目の相手は…煉獄の悪神「G.O.D(CV:若本 規夫)」!! 撃破した回数に応じて、マップアイコン・ネームプレート・システムボイスがゲットできます!

STAGE1 クリア報酬

マップアイコン

STAGE2 クリア報酬

ネームプレート

STAGE3 クリア報酬

システムボイス

アイテムはイベント期間中にしか手に入れられないので忘れずにプレイしてくださいね!

※イベント終了後も使用する事が出来ます。

カードメイカーでCHUNITHMのキャラクターをゲット!

10月25日(木)からカードメイカーで、CHUNITHMのキャラクターがゲットできるようになります! さらに、プリントしたカードを使用して、なんとカードゲームがプレイできちゃいます! その名も……「チュウニズム大戦」!!

