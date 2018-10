Nintendo Switch版「大神 絶景版」が2018年8月に発売され、2006年の登場以来、今も多くの人に愛される名作ゲーム「大神」。

「大神」10周年を記念して、2017年に発売した塗り絵本の「大神 -塗絵草子-」に続き、今回は切り絵を題材とした「大神 -切絵草子-」を発売!最新作のメインビジュアルをはじめ、おなじみのアマテラスやイッスンたちを、切り絵作家として活躍中の平石智美が再現しています。

「大神」の醸し出す和のテイストは切り絵とも相性バッチリ!!額に入れて飾れば、部屋のインテリアとしても使えます。収録している型紙に沿って切るだけで、あなたも本格的な切り絵を作ることができます。切り絵で「大神」の魅力をもう一度味わってください!

商品概要

商品名:大神 –切絵草子

発売日:2018年10月25日(木)

定価:本体1,500円(税抜)

発売元:ワニブックス

判型:A4 判・並製

商品サイト

https://www.wani.co.jp/event.php?id=5994

■「大神 -切絵草子-」発売記念の切り絵コンテストを開催!

「大神 -切絵草子-」の中から好きな作品を作ってTwitterに投稿しよう!

詳細は「コミックGUM」の特設サイトにてご確認ください。

http://www.comicgum.com/event/okami/index.html

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.(C)WANI BOOKS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.