24日、タレントの木下優樹菜さんが歌手の青山テルマさんとのプリクラを公開し、反響を呼んでいます。

■11年の付き合い

24日、優樹菜さんはプリクラでテルマさんと顔を寄せ合ったツーショットを公開し、「かぞくのようにだいすきな」と綴っています。

かぞくのように だいすきな。 #テレビ電話で #報告会 #明日も明後日も #仕事で一緒♡ #12ねんめ

優樹菜さんとテルマさんの出会いは11年前。優樹菜さんがアイドルユニットを組んでいたとき、音楽番組で一緒になったのがきっかけで、以降、家族ぐるみで仲良しの親友として知られているふたり。

ハッシュタグには「#テレビ電話で報告会」「#明日も明後日も仕事で一緒」とあるように、プライベートも仕事も時間をともする時間が多い様子。

■テルマのライブに飛び入り参加

8月、優樹菜さんのインスタには「会いたいなー」「毎日連絡とってんのに」とテルマさんへの想い溢れる投稿も。

じゅりに会いたいな~ てーるーまー📣 毎日連絡とってんのに 忙しいすぎて 連絡してくんないんだよ😑 @thelmaaoyama

同じく8月、テルマさんがデビュー10周年を迎え、ニューアルバムのリリース記念&ワンマンラブツアーを開催。

スペシャルゲストとして優樹菜さんの夫であり、お笑いコンビFUJIWARAの藤本敏史さんが登場。優樹菜さん自身も、「みんなの熱気にずーっと涙ぐんでて アンコール前のMCで 出ちゃった」とライブに駆けて、MCで飛び入り参加した様子を投稿。

家族のような 存在 @thelmaaoyama のワンマンライブ観に行って みんなの熱気にずーっと涙ぐんでて アンコール前のMCで 出ちゃった♥️♥️😂 最高なLIVEだったね これからも テルマをよろしくお願いします💖

■「最高で最強」

優樹菜さんのインスタには、ふたりの関係に「最高!」「羨ましい」など、ふたりの関係に羨望の声が寄せられています。

「ふたりは最高で最強!」

「10年以上もリスペクトし合える関係…羨ましいな」

「こういう関係って本当に素敵!

「いつもインスタで自然体のふたりを観られて幸せ!」

■ブルゾンちえみとも交流

7月放送の『ボクらの時代』(フジテレビ系)では、優樹菜さんとテルマさんふたりと、ブルゾンちえみさんの3人が出演し、トークを繰り広げました。

テルマさんは、ブルゾンちえみさんと初対面のときからフィーリングが合ったようで、テルマさんの自宅で出前をとって一緒にテレビを楽しんだとか。報告を受けた優樹菜さんも「マジあの子いい子だよねって思った」と語っていました。

ブルゾンさんにとって、ふたりは「芸能界の憧れの先輩」であることも明かしていました。インスタでスリーショットが投稿されるのが楽しみですね。

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)