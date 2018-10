海外ドラマ【LOSTロスト】ジャック・ケイト・ソーヤーなどキャスト達のその後とは？

飛行機が南太平洋の島に墜落することからストーリーが始まり、島でのサバイバル生活や謎解き、そしてキャラクターたちの過去が交錯し、熱狂的人気を誇った『LOST』。ジャック、ロックなどのメインキャストたちはその後どうしているのでしょうか。出演作とトリビア、情報を追いかけました!

マシュー・フォックス(ジャック・シェパード役) Matthew Fox

コロンビア大学出身のエリートで、卒業後はウォール街での就職が決まっていたものの、当時の恋人で現在の妻マルゲリータの母親が、モデルエージェントだったのが縁で、モデル活動を開始します。

いくつかのキャンペーンモデル、CMモデルを経験しながら、演劇を学び、俳優へとシフトしていきました。

放送終了後は映画にシフトし、桃井かおりさんなどと共演した『終戦のエンペラー』『バーニング・クロス』『ワールド・ウォーZ』などに出演しています。

エヴァンジェリン・リリー(キャサリン・アン・オースティン ケイト役) Evangeline Lilly

元々は大学の学費を支払うためにモデル活動をしていた彼女。

その後、さらに大きなお金を稼ぐためにドラマ業界に進出し、女優としてのキャリアをスタートさせます。

彼女も出演後は映画に舞台の場をうつし『ホビット』シリーズ、『アントマン』シリーズに出演しました。

2019年には『アベンジャーズ4』の公開が控えています。

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 20: Evangeline Lilly attends the GO Campaign Gala at City Market Social House on October 20, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Rachel Luna/WireImage)

ジョシュ・ホロウェイ(ジェームズ・フォード ソーヤー役) Josh Holloway

ジョージア州のブルーリッジ山脈の麓でそだったジョシュ・ホロウェイは、モデル業に専念するために大学を中退し、北米やヨーロッパでモデルとして活躍しました。

その後、南部訛りをなおすトレーニングを受け、俳優としてのキャリアを築こうとしますが、中々役に恵まれず、引退を視野に入れ、不動産ライセンスを取得します。

最後のチャンスとして受けた『LOST』で大ブレイク。

その後は、映画『ミッション・インポッシブル ゴースト・プロトコル』『サボタージュ』などに出演し、ドラマでは『サイバー諜報員 インテリジェンス』『コロニー』にレギュラー出演しています。

UNIVERSAL CITY, CA - MAY 02: Josh Holloway attends the NBCUniversal Summer Press Day 2018 at Universal Studios Backlot on May 2, 2018 in Universal City, California. (Photo by Tommaso Boddi/WireImage)

テリー・オクィン(ジョン・ロック役) Terry O'Quinn

本名はテリー・クィンですが、既に同名の俳優がいたため、テリー・オクィンという芸名に変更。

海外ドラマには欠かせない名脇役として、LOST終了後も『フォーリング・スカイズ』『ギャング・イン・LA』『Full Circle(原題)』『ブラックリスト:リデンプション』『Hawaii Five-0』などに複数話出演しています。

NEW YORK, NY - FEBRUARY 22: Terry O'Quinn attends the Build Series to discuss 'Patriot' at Build Studio on February 22, 2017 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/FilmMagic)

ホルヘ・ガルシア(ヒューゴ・レイエス ハーリー役) Jorge García

元々はソーヤー役のオーディションを受けたものの、ハーリー役をいとめました。

ちなみに、ジャック役のマシュー・フォックス、チャーリー・ペース役のドミニク・モナハンも同じハーリー役のオーディションを受けています。

その後は『アルカトラズ』にメインキャストとして出演し、最近では『Hawaii Five-0』に出演しています♪

WAIKIKI, HI - SEPTEMBER 16: Jorge Garcia attends the Sunset On The Beach event celebrating the 50th anniversary of 'Hawaii Five-0' and the premiere of 'Magnum P.I.' at Queen's Surf Beach on September 16, 2018 in Waikiki, Hawaii. (Photo by Darryl Oumi/Getty Images)

ナヴィーン・アンドリュース(サイード・ジャラー役) Naveen Andrews

インド系移民2世としてイギリスで生まれ育ち、『LOST』などに出演したことがきっかけにアメリカに移住。

現在はアメリカ国籍を取得しています。

16歳の頃に通っていた高校の教師と恋に落ち、同棲。18歳の頃に子どもが生まれたものの破局してしまいます。

現在は、別の女性との間に生まれた子供とともにロサンゼルスに在住。

『Sense8』『インスティンクト 異常犯罪捜査』にレギュラー出演しています。

ATLANTA, GA - FEBRUARY 03: Actor Naveen Andrews attends a press junket for 'Instinct' on Day 3 of the SCAD aTVfest 2018 on February 3, 2018 in Atlanta, Georgia. (Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images for SCAD aTVfest 2018 )

ダニエル・デイ・キム(ジンスー・クォン役) Daniel Dae Kim

ダニエル・デイ・キムといえば、やはり『Hawaii Five-0』ですよね!

168話にわたり、メインキャストとしてレギュラー出演しました。

2019年には映画『Hellboy(原題)』の公開が控えています。

SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 03: Actor Daniel Dae Kim attends the photocall for Seoul International Drama Awards 2018 at the KBS on September 3, 2018 in Seoul, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)

マイケル・エマーソン(ベンジャミン・ライナス役) Michael Emerson

最初は数話のみの出演予定だったのが、合計78話に出演。

その後は何といっても『パーソン・オブ・インタレスト』

主演の1人、ハロルドを演じ、番組の人気を支えました。

ちなみに、『パーソン・オブ・インタレスト』でハロルド・フィンチの元カノとして登場したグレースですが、実生活ではこの2人夫婦なんです!

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 29: Actress Carrie Preston and actor Michael Emerson attend the premiere of 'Westworld' at TCL Chinese Theatre on September 28, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

奥さんのキャリー・プレストンは、『グッドワイフ』『グッドファイト』で変わり者だけど凄腕のタチオニ弁護士を演じたことで有名です♪

エミリー・デ・レイヴィン(クレア・リトルトン役) Emilie de Ravin

オーストラリア出身で、9歳からバレエを学び15歳の時に、オーストラリアで名門のバレエ団に入団。

しかし、女優としてのキャリアを追求するために退団し、アメリカへ渡りました。

『ロズウェル 星の恋人たち』で注目を集め『LOST』でブレイク。

その後は『ワンス・アポン・ア・タイム』にレギュラー出演しています。

LOS ANGELES, CA - APRIL 28: Emilie de Ravin attends City Year Los Angeles' Spring Break: Destination Education at Sony Studios on April 28, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Randy Shropshire/Getty Images for City Year Los Angeles)

ケン・レオン(マイルズ・ストローメ役) Ken Leung

『LOST』には48話に渡り出演し、その後の活躍が目覚ましい俳優の1人。

『グッドワイフ』『パーソン・オブ・インタレスト』『ブラックリスト』などにゲスト出演し、『ナイトシフト』ではレギュラーキャストとして活躍。

同時期には、『スターウォーズ フォースの覚醒』にも出演し、海外ドラマファンだけではなく、世界的に認知されました。

UNIVERSAL CITY, CA - AUGUST 28: Ken Leung attends the world premiere of 'Inhumans' at Universal CityWalk on August 28, 2017 in Universal City California. (Photo by JB Lacroix/ WireImage)