■生放送のお知らせ

インティ・クリエイツの社長と副社長が、ゆるゆるトークをしながらゲームをプレイしたり、新情報をお届けする番組「あい津だ!(仮)」を10月31日(水)に配信します!

第20回は、ゲストに宮澤名人を迎えて、2019年1月31日発売予定のNintendo Switch専用ソフト「Dragon Marked For Death」のシングルプレイのご紹介をします。ぜひ、ご覧下さい!

番組名:ゆるゆるトーク ターゲットは あい津だ!(仮) 第20回 Dragon Marked For Death シングルプレイ回

日時:10月31日(水)21時~

出演:會津卓也、津田祥寿

ゲスト:宮澤拡希

配信:

ニコニコ動画:http://live.nicovideo.jp/watch/lv316452471

Youtube Live:https://gaming.youtube.com/user/inticreates/live

FRESH!:https://freshlive.tv/inticreates/244286

■イベント出展のお知らせ

11月4日(日)に開催する同人&インディーゲームのオンリーイベント「デジゲー博2018」に出展します! 当日は、Nintendo Switchソフト「Dragon Marked For Death」の試遊ができます!遊んでくれた人にはB2ポスターをプレゼント! ご来場の際はぜひお立ち寄り下さい!

※遊べる内容は、9月に行われた東京ゲームショウ2018と同じです。

デジゲー博2018概要

開催日時:2018年11月4日(日)11:00~16:00

開催場所:秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア+4階 UDXギャラリーNEXT 1&3

ホームページ:http://digigame-expo.org/

試遊するとB2ポスターをプレゼント!

■店頭体験会のお知らせ

Nintendo Switchソフト「Dragon Marked For Death」の店頭体験会が開催決定! 12月上旬までの予定をまとめてお知らせします! 当日は、シングルプレイ、マルチプレイ、どちらも遊べる予定です。体験してくれた人には、特製缶バッチをプレゼント! 皆様のご来店をお待ちしております!

実施店舗(11月~12月上旬)

11月17日(土)13時~17時 AKIHABARAゲーマーズ本店

https://www.gamers.co.jp/shop/2434/

11月24日(土)・25日(日) 11時~17時 ヨドバシカメラ新宿西口本店

https://www.yodobashi.com/ec/store/0011/

12月1日(土)13時~17時 ゲーマーズなんば店

https://www.gamers.co.jp/shop/shop_detail/4182/

※特製缶バッチ(全4種)

(C) Marvelous Inc. / INTI CREATES CO., LTD.