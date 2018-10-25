ハロウィン関連タイトルが最大90％OFF！DMM GAMES PCゲームフロアにて「ハロウィンセール」が開催

DMM GAMESは、DMM GAMES PCゲームフロアにて、ハロウィン関連タイトルをセール価格で購入できる「ハロウィンセール」を、本日10月25日より開始した。

■ハロウィンセール キャンペーン概要

実施期間：2018年10月25日（木）10:00～11月8日（木）23:59

ハロウィンセール対象タイトル一覧
http://dlsoft.dmm.com/list/article=keyword/id=6590/

ひぐらしのなく頃にシリーズ（Windows版/Mac版）

メーカー：07th Expansion
シリーズ4作品→50％OFF

Death Coming

メーカー：NEXT Studio
通常販売価格698円→420円（40％OFF）

Infectonator-生存者たち-

メーカー：Toge Productions
通常販売価格 980円→196円（80％OFF）

Infectonator 3：Apocalypse日本語版

メーカー：Armor Games/Toge Productions
通常販売価格 1,280円→897円（30％OFF）

ZombieVitalシリーズ

メーカー：StudioGIW
シリーズ4作品→35％OFF

コープスパーティー ブラッドカバー5

メーカー：チームグリグリ
通常販売価格 2,057円→1,029円（50％OFF）

マジックポーション・エクスプローラー

メーカー：ARTIFACTS
通常販売価格 1,080円→540円（50％OFF）

The Coma：Recut日本語版

メーカー：Digerati Distribution
通常販売価格 1,480円→740円（50％OFF）

Project U-Ta-Hi-Me

メーカー：Giza10
通常販売価格 1,008円→504円（50％OFF）

しずくのおと-fall into poison-

メーカー：あいうえおカンパニー
通常販売価格 1,296円→518円（60％OFF）

Boneless Zombie

メーカー：ZOO
通常販売価格 498円→50円（90％OFF）

祝姫（いわいひめ）

メーカー：DMM GAMES
通常販売価格 5,184円→2,592円（50％OFF）

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