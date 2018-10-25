■ハロウィンセール キャンペーン概要
実施期間：2018年10月25日（木）10:00～11月8日（木）23:59
ハロウィンセール対象タイトル一覧
http://dlsoft.dmm.com/list/article=keyword/id=6590/
ひぐらしのなく頃にシリーズ（Windows版/Mac版）
メーカー：07th Expansion
シリーズ4作品→50％OFF
Death Coming
メーカー：NEXT Studio
通常販売価格698円→420円（40％OFF）
Infectonator-生存者たち-
メーカー：Toge Productions
通常販売価格 980円→196円（80％OFF）
Infectonator 3：Apocalypse日本語版
メーカー：Armor Games/Toge Productions
通常販売価格 1,280円→897円（30％OFF）
ZombieVitalシリーズ
メーカー：StudioGIW
シリーズ4作品→35％OFF
コープスパーティー ブラッドカバー5
メーカー：チームグリグリ
通常販売価格 2,057円→1,029円（50％OFF）
マジックポーション・エクスプローラー
メーカー：ARTIFACTS
通常販売価格 1,080円→540円（50％OFF）
The Coma：Recut日本語版
メーカー：Digerati Distribution
通常販売価格 1,480円→740円（50％OFF）
Project U-Ta-Hi-Me
メーカー：Giza10
通常販売価格 1,008円→504円（50％OFF）
しずくのおと-fall into poison-
メーカー：あいうえおカンパニー
通常販売価格 1,296円→518円（60％OFF）
Boneless Zombie
メーカー：ZOO
通常販売価格 498円→50円（90％OFF）
祝姫（いわいひめ）
メーカー：DMM GAMES
通常販売価格 5,184円→2,592円（50％OFF）