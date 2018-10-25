■「温泉むすめ×駿河屋」タイアップキャンペーンについて

全国の対象店舗1,000円（税抜き）以上の商品ご購入、または温泉むすめ関連商品をご購入で、全10種類の限定ポストカードをランダムで1枚プレゼント！

開催期間

2018年10月27日（土）～2018年11月25日（日）

※サービスの提供については各店舗の営業時間に基づきます。

※上記期間中各店舗で購入条件を満たされた方へプレゼント。

※いずれも無くなり次第終了となります。

対象店舗一覧

【北海道】

・駿河屋札幌ノルベサ店

【東京都】

・駿河屋新宿マルイアネックス店

・駿河屋池袋キャラクター館

・駿河屋秋葉原アニメ・ホビー館

・駿河屋秋葉原ゲーム館

・駿河屋秋葉原駅前店

・駿河屋秋葉原トレカ・ボードゲーム館

・駿河屋秋葉原プラモデル館

【静岡県】

・駿河屋静岡本店

・駿河屋馬渕店

【愛知県】

・駿河屋イオンモール名古屋みなと店

【大阪府】

・駿河屋日本橋オタロード店

・駿河屋高槻店

・駿河屋高槻トレカ店

【京都府】

・駿河屋京都寺町店

【兵庫県】

・駿河屋兵庫店

・駿河屋兵庫トレカ店

・駿河屋兵庫店知恵蔵書店サイド

・駿河屋神戸三宮1号店

・駿河屋神戸三宮1号店サテライトショップ

・駿河屋神戸三宮2号店

・駿河屋神戸三宮3号店

【福岡県】

・駿河屋福岡天神ビブレ店

・駿河屋小倉あるあるCity店

温泉むすめ ゆのはなこれくしょん駿河屋タイアップキャンペーン特設ページ

https://www.suruga-ya.jp/feature/campaign/onsen-musume/index.html

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