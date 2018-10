■新ユニットが6体登場!登場を記念して期間限定の割引キャンペーンを実施!

ブレフロ2から新たに【荒境に響く正義】シリーズが登場!洸銃姫シーナと沙銃姫ヴァネッサを星5まで進化させて同じパーティに編成すると、強力な連携技XBBを発動可能!

【荒境に響く正義】新ユニット

炎属性:烙烟のマリアーノ

水属性:洸銃姫シーナ

水属性:沙銃姫ヴァネッサ

樹属性:修道女テレサ

雷属性:綱毅官ジルベルト

光属性:爆砕士カルロ

実装日

2018/10/25(木)メンテナンス終了後~

単体割引キャンペーン

【荒境に響く正義】シリーズで単体ユニット割引キャンペーンを実施いたします。通常、ユニット1体ダイヤ20個のところ、期間中、1体ダイヤ16個で入手可能!

対象ユニット

期間

2018/10/25(木)メンテナンス終了後~11/9(金)14:59

■メインストーリー更新!最強の魔神、現る!

メインストーリー第八章「魔神」を追加!ついに七魔将たちの作り上げた魔神が登場し、主人公たちの前に立ちふさがります。ストーリーを進めることで、主人公とリンの新しい武器が入手できます。主人公の武器「熾纏竜槍ヴォルハイン」はオルタナティブでパートナーに乗った姿に変身でき、強力な合体攻撃を行えます。

解放条件

メインストーリー第七章「次元を超えて」のクリア

主人公新武器

炎属性:熾纏竜槍ヴォルハイン

リン新武器

雷属性:天武の書「幻霆」

実装日

2018/10/25(木)メンテナンス終了後~

■高難易度クエスト「試練の間」に「第七の試練」が追加!

高難易度クエスト「試練の間」に「第七の試練」が追加されます。今回はメインストーリーでも強敵として立ちはだかったバラガンが登場。クリアするとユニットとして「爆炎獅バラガン」を入手できます。

爆炎獅バラガン

実装日

2018/10/31(水)メンテナンス終了後~

