今週は、前週初登場したPS4「コール オブ デューティ ブラックオプス4」が約9.3万本を積み上げて2週連続でトップに。累計でも30万本を突破し、今後の推移も引き続き気になるところだ。

新作では、シリーズ待望の最新作となる「ソウルキャリバーVI」のPS4版が約2.4万本、発売が延期していた「DARK SOULS REMASTERED」のSwitch版が約1.5万本、PS4向けのオリジナルタイトル「CRYSTAR -クライスタ-」が約1.0万本でトップ10圏内に登場。そして今週はいよいよ「レッド・デッド・リデンプション2」がリリースされるが、どれだけの数字を叩き出すのかにも注目したい。

■週間ゲームソフト販売本数ランキング(2018年10月15日~10月21日)

※スマートフォンで閲覧する際は、横にスクロールしてご覧ください。

