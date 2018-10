『東京喰種トーキョーグール：re』TK from 凛として時雨歌うOPテーマ、石田スイさん描き下ろしスリーブイラスト公開

TOKYO MXほかにて現在放送中のTVアニメ『東京喰種トーキョーグール:re』”最終章”。そのOPテーマとなっているTK from 凛として時雨の新曲「katharsis」(カタルシス)。11月21日にシングルとしてリリースされるが、通常盤の初回仕様でのみ石田スイさんによる描き下ろしイラストスリーブの絵柄が公開となりました。TK from 凛として時雨さんよりコメントが到着しています。

同時にチェーン店別購入者特典として、アニメイトではA3ポスターが先着でプレゼントされます。また、全国ツアー” TK from 凛として時雨 katharsis Tour 2019”のオフィシャル二次先行もスタートしています。

▲描き下ろしイラスト

▲描き下ろしイラスト

TK from 凛として時雨さんよりコメントが到着!

この類い稀な物語の中で、僕の音楽をより一層深くえぐるように鳴らすことが出来ました。唯一無二の存在はたくさんあれど、この組み合わせが創り出す世界は究極のそれであると願っています。

たくさんの素晴らしい音が彩ってきた東京喰種の最後のピース、自分の全てを賭けて埋めさせていただきます。スイさん、陰ながら作品を共に創ることが出来て嬉しかったです。本当にお疲れ様でした。

アニメイト購入者特典

ニューシングル『katharsis』を全国アニメイトにてお買い上げの方に、先着でスペシャル特典をプレゼント。特典は無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。

□全国アニメイト(オンラインショップ含む)

特典:”katharsis” 石田スイ描き下ろしA3ポスター

▲A3ポスター

▲A3ポスター

”TK from 凛として時雨 katharsis Tour 2019”オフィシャル2次先行

《立見/指定席 抽選先行》

受付券種:立見/指定席

受付期間:2018年10月25日(木) 12:00~11月4日(日) 23:00

当落確認・入金受付期間:11月6日(火)15:00~11月11日(日)23:00

枚数制限:お1人様1公演4枚まで(複数公演申込可)

※着席指定席の受付はございません

受付URL

商品情報

TK from 凛として時雨「katharsis」

2018.11.21発売

▼初回生産限定盤[2CD] AICL-3604~5 3,200(tax out)

※トールサイズ・デジパック仕様/オリジナルポストカードセット封入

特典CDには、2017年に行われたビルボードライブの音源全9曲を収録

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

▼通常盤[CD] AICL-3606 1,400(tax out)

※通常盤初回生産限定仕様:石田スイ描き下ろしイラストスリーブ付き

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

● Disc 1 (CD)

1.katharsis

2.memento

3.katharsis (TV edit)

4.katharsis (Instrumental)

● Disc 2 (CD)

TK from 凛として時雨 “Acoustique Electrick Session” at Billboard Live TOKYO 2017.10.14

1.dead end complex

2.Secret Sensation

3.Signal

4.Wonder Palette

5.an artist

6.Showcase Reflection

7.last eye

8.contrast

9.unravel

先行配信URLまとめ

TK from 凛として時雨 katharsis Tour 2019● 2019年2月9日(土) 福岡 DRUM LOGOS

OPEN 17:15/START 18:00

TICKET:立見 5,000(税込/D代別)

INFO:キョードー西日本 092-714-0159

● 2019年2月16日(土) 宮城 仙台Rensa

OPEN 17:15/START 18:00

TICKET:立見 5,000(税込/D代別)

INFO:ノースロードミュージック 022-256-1000

● 2019年2月23日(土) 愛知 DIAMOND HALL

OPEN 17:00/START 18:00

TICKET:立見 5,000(税込/D代別)

INFO:JAIL HOUSE 052-936-6041

● 2019年3月3日(日) 大阪 なんばHatch

OPEN 17:00/START 18:00

TICKET:立見 5,000(税込/D代別) /2F着席指定席 5,800(税込/D代別)

INFO:清水音泉 06-6357-3666

● 2019年3月9日(土) 東京 TOKYO DOME CITY HALL

OPEN 17:00/START 18:00

TICKET:立見 5,000(税込) /バルコニー指定席 5,000(税込) /バルコニー着席指定席 5,800(税込)

INFO:HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999

チケット一般発売日:2018年12月8日(土)

※高校生以下の方は会場にて500キャッシュバックあり。

■TK from 凛として時雨 presents "error for 0 vol.4"

2018年10月25日(木)

会場:なんばHatch

時間:OPEN 18:30 / START 19:15

出演者:TK from 凛として時雨 / ACIDMAN

INFO.清水音泉 TEL:06-6357-3666

2018年11月1日(木)

会場:新木場 STUDIO COAST

時間:OPEN 18:30 / START 19:15

出演者:TK from 凛として時雨 / ACIDMAN

INFO.HOT STUFF PROMOTION TEL:03-5720-9999

TICKET情報

・1F立見 4,860 (税込/D代別) ※整理番号順入場

・2F着席指定席 5,400 (税込/D代別) ※公演中は着席にてご覧頂きます。(立見観覧不可)

※高校生以下の方は会場にて500-キャッシュバックあり。

チケット一般発売日:2018年7月21日(土)

“Acoustic fake show vol.1″

・2018年12月14日(金)

会場:めぐろパーシモンホール 大ホール

時間:OPEN 18:00 / START 18:30

INFO. HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999

TICKET:

全席指定¥6,400(税込)

※高校生以下の方は会場にて500キャッシュバックあり。

チケット一般発売日:2018年9月8日(土)

TK from 凛として時雨

凛として時雨 オフィシャルサイト

凛として時雨 YouTube Official Channel