本作は、ヘビのキャラクターを操作し、障害物に巻きついたり、よじ登るといった「ヘビならではのニョロニョロとした動き」を駆使して、ギミックたっぷりのマップをクリアしていく新感覚アクションゲームです。

配信を記念して、10月25日(木)から11月7日(水)までの14日間、10%オフセールを実施します。期間中は通常価格2,980円(税抜)の本作を、2,681円(税抜)の割引価格で購入いただけます。ぜひこの機会に、「スネークパス」をお楽しみください!

(C) 2018 Sumo Digital Ltd. All rights reserved. 'Snake Pass' and the 'Snake Pass' logo are trademarks or registered trademarks of Sumo Digital Ltd.(C) 2018 Konami Digital Entertainment