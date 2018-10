2018年10月27日(土)より順次、「Déraciné(デラシネ)」の体験会を実施いたします。各店舗にて本タイトルをご体験いただいたお客様には、ゲーム中のアイテムをモチーフした「ノートブック」と、ポストカードをプレゼントいたします。この機会に「Déraciné(デラシネ)」の世界をぜひご体験ください。

また、11月2日(金)からは、「Déraciné(デラシネ)」のゲームの中の世界観を感じることができる特別ブースを東京・秋葉原のヨドバシカメラマルチメディアAkiba店にて展開いたします。

さらに、発売日となる11月8日(木)には、上記特別ブースが展開される東京・秋葉原のヨドバシカメラ マルチメディアAkiba店に、SIE ワールド・ワイド JAPANスタジオプロデューサーの山際眞晃と、フロム・ソフトウェアより広報担当者が参加する発売記念イベントを予定しております。本作にご興味があるお客様はぜひお立ち寄りください。

■「Déraciné(デラシネ)」店頭体験会 開催スケジュール

ヨドバシカメラ マルチメディア横浜

開催期間:2018年10月27日(土)12:00~19:00

住所:〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7

開催場所:6階ゲームコーナー

https://www.yoobashi.com/ec/store/0033/

ビックカメラ 池袋本店

開催期間:2018年10月28日(日)12:00~19:00

住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-5

開催場所:5階ゲームコーナー

https://www.biccamera.co.jp/shoplist/shop-007.html

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌

開催期間:2018年11月3日(土)11:00~16:30

住所:〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西5-1-22

開催場所:3階ゲームコーナー

https://www.yodobashi.com/ec/store/0063/

ビックカメラ名古屋JRゲートタワー店

開催期間:2018年11月4日(日)12:00~19:00

住所:〒450-6610 愛知県名古

開催場所:9階ゲームコーナ

https://www.biccamera.co.jp/shoplist/shop-120.html

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

開催期間:2018年11月3日(土)・4日(日)12:00~19:00

2018年11月8日(木)16:00~20:00

2018年11月10日(土)・11日(日)12:00~19:00

住所:〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1−1

開催場所:6階ゲームコーナー

http://www.yodobashi-akiba.com/

p※発売記念イベントは11月8日(木)18:00~19:00を予定しています。

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

開催期間:2018年11月9日(金)16:00~20:00

住所:〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1−1

開催場所:地下2階ゲームコーナー

https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/

上新電機 ディスクピア日本橋店

開催期間:2018年11月10日(土)12:00~19:00

住所:〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目9-5

開催場所:1階ゲームコーナー

http://shop.joshin.co.jp/shopdetail.php?cd=1528

ビックカメラ 有楽町店

開催期間:2018年11月11日(日)11:00~18:00

住所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-11-1

開催場所:4階ゲームコーナー

https://www.biccamera.co.jp/shoplist/shop-014.html

