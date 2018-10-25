petit milady (悠木碧さん・竹達彩奈さん) 5thアルバム「Howling!!」12月19日発売決定！　最新アーティストビジュアルも公開

今年、結成5周年を迎えた声優・悠木碧さんと竹達彩奈さんによるユニット“petit milady（プチミレディ）”。このたび、12月19日（水）に、5枚目となるオリジナル・アルバム「Howling!!」（読み：ハウリング）を発売することが判明！ 最新のアーティストビジュアルも公開されました。
今作は、「バンド」をコンセプトに制作されたプチミレ流“ロック・アルバム”。アルバム収録楽曲のすべてのバックトラックが、幾多のライブを支えてきたバンド“リアジュボーン”による生演奏で収録されます。アルバムには、「360°星のオーケストラ」（TVアニメ『七星のスバル』OPテーマ）、「Howling」（アルバムリード曲）を含む全10曲を収録予定。
初回限定盤Bに付属する特典Blu-rayには、上記2曲のMVの加え、「世界中が恋をする夜」（TVアニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』EDテーマ）、「A or A!?」（TVアニメ『ありすorありす』OPテーマ）のMusic Videoも収録されます。
▲公開された最新アーティストビジュアル
ニューアルバム発売決定！
petit milady
5th Album
「Howling!!」(読み:ハウリング)
2018年12月19日(水)発売
初回限定盤A(CD+DVD+グッズ)
8,333円+税 POCE-9424
●缶バッヂ4個セット+ミニステッカー封入
●デジパック仕様
初回限定盤B(CD+Blu-ray)
5,370円+税 POCE-9425
●デジパック仕様
通常盤(CD)
3,000円+税 POCE-1438
●紙ジャケット仕様
【CD収録内容】全仕様共通
「360°星のオーケストラ」(TVアニメ『七星のスバル』オープニングテーマ
「Howling」(アルバム・リード曲)
他 全10曲収録予定
【DVD収録内容】初回限定盤Aのみ
「Howling」(Music Video)
特典映像(内容未定)
【Blu-ray収録内容】初回限定盤Bのみ
「Howling」(Music Video)
「360°星のオーケストラ」(Music Video)
「世界中が恋をする夜」(Music Video)
「A or A!?」(Music Video)
コンサート・インフォメーション
petit milady オーケストラコンサート
～Happy Halloween!観に来てくれたらイタズラするぞ～
10月27日(土)
場所:東京芸術劇場コンサートホール
演奏:東京ニューシティ管弦楽団
第1部 15:00開演/第2部 19:00開演
全席指定8,500円
チケット一般発売中
petit milady OFFICIAL WEBSITE
petit milady OFFICIAL Twitter（＠petitmilady）