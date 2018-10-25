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petit milady (悠木碧さん・竹達彩奈さん) 5thアルバム「Howling!!」12月19日発売決定！　最新アーティストビジュアルも公開

今年、結成5周年を迎えた声優・悠木碧さんと竹達彩奈さんによるユニット“petit milady（プチミレディ）”。このたび、12月19日（水）に、5枚目となるオリジナル・アルバム「Howling!!」（読み：ハウリング）を発売することが判明！　最新のアーティストビジュアルも公開されました。

今作は、「バンド」をコンセプトに制作されたプチミレ流“ロック・アルバム”。アルバム収録楽曲のすべてのバックトラックが、幾多のライブを支えてきたバンド“リアジュボーン”による生演奏で収録されます。アルバムには、「360°星のオーケストラ」（TVアニメ『七星のスバル』OPテーマ）、「Howling」（アルバムリード曲）を含む全10曲を収録予定。

初回限定盤Bに付属する特典Blu-rayには、上記2曲のMVの加え、「世界中が恋をする夜」（TVアニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』EDテーマ）、「A or A!?」（TVアニメ『ありすorありす』OPテーマ）のMusic Videoも収録されます。

▲公開された最新アーティストビジュアル

▲公開された最新アーティストビジュアル

ニューアルバム発売決定！

petit milady
5th Album
「Howling!!」(読み:ハウリング)
2018年12月19日(水)発売

初回限定盤A(CD+DVD+グッズ)
8,333円+税 POCE-9424
●缶バッヂ4個セット+ミニステッカー封入
●デジパック仕様

初回限定盤B(CD+Blu-ray)
5,370円+税 POCE-9425
●デジパック仕様

通常盤(CD)
3,000円+税 POCE-1438
●紙ジャケット仕様

【CD収録内容】全仕様共通
「360°星のオーケストラ」(TVアニメ『七星のスバル』オープニングテーマ
「Howling」(アルバム・リード曲)
他 全10曲収録予定

【DVD収録内容】初回限定盤Aのみ
「Howling」(Music Video)
特典映像(内容未定)

【Blu-ray収録内容】初回限定盤Bのみ
「Howling」(Music Video)
「360°星のオーケストラ」(Music Video)
「世界中が恋をする夜」(Music Video)
「A or A!?」(Music Video)

コンサート・インフォメーション

petit milady オーケストラコンサート
～Happy Halloween!観に来てくれたらイタズラするぞ～
10月27日(土)
場所:東京芸術劇場コンサートホール
演奏:東京ニューシティ管弦楽団
第1部 15:00開演/第2部 19:00開演
全席指定8,500円
チケット一般発売中

petit milady OFFICIAL WEBSITE
petit milady OFFICIAL Twitter（＠petitmilady）

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