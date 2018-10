■「エヴァンゲリオン」との第三弾となるコラボイベントが開催決定!

新たなコラボ装備と復刻コラボ装備が登場!

エヴァコラボの装備が登場。武器・防具共にMHXRのエクスフォースシリーズをベースにしつつ、エヴァの機体イメージをモチーフにデザインされた完全コラボオリジナル装備となっている。さらにカシウスの槍など歴代コラボ装備が復活する。

「ティガレックス」が2号機をコラボ!

2号機をモチーフとしたモンスター「ティガレックス×2号機」がコラボイベントに登場する。

コラボ記念スタンプセットが登場!

コラボを記念してコラボ中しか手に入らないスタンプセットが登場する。

コラボ期間中にログインしよう!

コラボレーション実施期間

11月1日から11月8日まで

※交換所は11月10日(土)まで

エヴァンゲリオンコラボ 特設サイト

