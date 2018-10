中高生プレゼンコンテストに奨学金…「英語4技能・探求学習支援基金」総額2.5億

“英語4技能×探求学習”によるプレゼンテーションコンテスト「Change Maker Awards」

英語4技能・探求学習推進協会(ESIBLA)は2018年10月25日、総額2億5千万円の「英語4技能・探求学習支援基金」を創設したと発表した。プレゼンテーションコンテストと連動し、入賞者には基金から一定の奨学金を給付する。

2018年4月に設立された「英語4技能・探求学習推進協会」は、教育現場が日々変化する中、生徒や教師にとって有益な英語4技能と探求学習を推進するための学習環境を提供することが目的。より多くの高校生により良い海外経験・英語学習経験を提供するため、「英語4技能・探求学習支援基金」を創設した。

基金は“英語4技能×探求学習”によるプレゼンテーションコンテスト「Change Maker Awards(CMA)」と連動し、子どもたちの英語4技能に関する学習と探求学習の推進を支援。CMA入賞者には、「英語4技能・探求学習支援基金」から一定の奨学金が給付される。これにより、従来の英語系のコンテストや海外経験を目的とする基金とは異なり、生徒に対して時間軸の長い学習支援を可能にする。

CMAは、中高生対象の英語によるプレゼンテーションコンテスト。第1回は2019年1月27日に東京都千代田区の星陵会館で開催され、「私の夢中は誰かを動かせるか」をテーマにプレゼンテーションを行う。エントリー締切は11月30日。Webサイトのエントリーフォームから申し込み、さらに正式エントリー申込書を提出する。

2018年度は、金賞・銀賞・銅賞を受賞した生徒に、金賞は1人あたり50万円分、銀賞は1人あたり30万円分、銅賞は1人あたり20万円分の海外経験プログラムを提供する。

Change Maker Awards実行委員長の宮田純也氏は、コンテストに参加する生徒に向けて「熱心にご協力をしてくださる方の存在によって、みなさんの参加する意義がさらに高まったことと思います。ぜひ、このコンテストに挑戦し、自らのより良い人生を形作っていってください」とコメントしている。

◆第1回Change Maker Awards

日時:2019年1月27日(日)10:00~18:00

会場:星陵会館(東京都千代田区永田町2-16-2)

対象者:日本全国の中学、高校生

参加費:無料

テーマ:「私の夢中は誰かを動かせるか」-Show your Potential for the Future-

正式エントリー締切:2018年11月30日(金)

エントリー方法:Webサイトのエントリーフォームから申し込み、さらに正式エントリー申込書を提出する

※詳細はWebサイトで確認できる

外岡紘代