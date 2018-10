本キャンペーンでは、会津鉄道が運営する「お座トロ展望列車」が走行する主要駅と会津芦ノ牧温泉 丸峰を対象スポットとしたデジタルスタンプラリーイベントが行われる。

■会津鉄道×ノラとと×駅メモ!コラボキャンペーン概要

会津鉄道が運営する「お座トロ展望列車」が走行する主要駅と会津芦ノ牧温泉 丸峰を対象スポットとしたデジタルスタンプラリーイベントを2018年10月25日(木)より開催します。

対象駅にチェックイン(位置登録)することで、報酬としてゲーム内アイテムを獲得できます。さらに、デジタルスタンプラリーのミッションをコンプリートすると、コンプリート報酬として「ノラとと」でんこが1体必ず手に入るスカウトチケットをプレゼント!

また、キャンペーン期間中は、「駅メモ!」ゲーム内に会津鉄道のアテンダント制服を着た「ノラとと」のヒロインキャラクターが「でんこ」として登場します。

※イベント内容詳細についてはゲーム内のキャンペーンページをご参照ください。

※でんこは「駅メモ!」に登場するキャラクターの総称です。

キャンペーンタイトル

「会津鉄道×ノラとと×駅メモ!コラボキャンペーン ~駅メモ!で行く、会津鉄道「ノラとと列車」のたび~」

キャンペーン実施期間

2018年10月25日(木)~2019年7月31日(水)

キャンペーン対象駅(6駅)・対象観光施設(1施設)

対象駅:西若松駅、芦ノ牧温泉駅、湯野上温泉駅、会津下郷駅、会津⽥島駅、会津高原尾瀬口駅

対象観光施設:会津芦ノ牧温泉 丸峰

でんことして登場予定の「ノラとと」キャラクター

