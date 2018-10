■ハロウィンイベント開催!

目前に迫ったハロウィンに合わせ、新イベント「オペレーション・ハロウィン~ルーモは燃えているか~」を開始いたしました。ミッションをクリアするごとに英雄の強化や育成に必要なアイテムや、10個集めることでSSR英雄を限界突破することのできる「才能の光の破片」のほか、最後のミッションをクリアすることでSSR英雄が必ず手に入る「SSRチケット」を入手可能です。

開催期間

10月25日(木)~11月7日(水)4:59

※「SSRチケット」では、期間限定SSR英雄の「ノルン」「フランチェスカ」「イロハ」「クサンティッペ」「アグネス」のほか、「コレット」「ブロッサム」「レイズ」「レンガ」「才能の光」ならびに2018年10月25日(木)以降に実装される全ての英雄は出現しません。

※ミッション報酬の受け取り期限は2018年11月7日(水)4:59までとなります。

■新SSR英雄「ヘラクレス」当たる!Twitterキャンペーン開催

新英雄入手キャンペーンの第2弾として、「OVERHIT」公式Twitter(@OVERHIT_nxj)をフォロー&対象のツイートをRTしていただいた方の中から抽選で最大10名に、今後新規実装されるSSR英雄「ヘラクレス」をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

今回のキャンペーンでは、該当ツイートのRT数に応じてプレゼント内容がアップデートされていき、3,000RTを超えると、「ヘラクレス」の友人であるSSR英雄「グレイ」がセットで手に入るチャンスも!ぜひ奮ってご参加ください。

SSR ネメアの獅子「ヘラクレス」

CV:武内駿輔

出身:インダストリア

属性:風

ディコネクティアのどこかからインダストリアに流れ込んだ正体不明の青年。驚異的な力で夜の街を平らげ、大規模勢力の若きボスとなった。マヤやマーサたちを部下とし、歓楽街の取り仕切りを生業としている。

報酬内容

開催期間

2018年10月25日(木)対象ツイート投稿後~10月29日(月)18:00

応募規約

※投票時、当選発表時に公式Twitterをフォローいただいていることが当選の条件となります。

※非公開アカウントではご応募いただけません。公開設定をご確認の上、ご応募ください。

※本キャンペーンへの応募は、お一人につき1回までとなります。

※当選のご連絡はTwitterのダイレクトメッセージにて行います。

連絡から7日以内に返信がない場合、当選権利が移動する可能性がございます。

※当選者への報酬配布は、近日の「ヘラクレス」実装以降に順次開始いたします。

■火・水・風属性限定!「特別闘技場」開幕!

火・水・風属性の英雄限定のPvPコンテンツ「特別闘技場」を期間限定でオープンいたしました。今回の特別闘技場においても、通常の闘技レートポイントとは異なる専用の闘技レートポイントによるランキングを実施いたします。

勝利時には100ポイント、敗北時には70ポイントの専用闘技レートポイントが一律で加算され、等級に反映されます。特別闘技場終了時の等級によって報酬内容が変化するほか、一定の闘技レートポイントに達したユーザーの方には、売却することで大量にアルンを獲得できるアイテムをプレゼントいたします。

開催期間

2018年10月25日(木)~10月31日(水)23:59

※「特別闘技場」へは1日に5回までの入場が可能です。次元石による追加入場はできません。

※報酬受け取り期限は11月7日(水)23:59までとなります。

■ハロウィン限定パック販売

SSR英雄確定チケットや★5防具などがセットになった「大きなカボチャパック」、★5アクセサリーとガチャチケットがセットになった「小さなカボチャパック」の2種のハロウィーン限定パックの販売を開始しました。おまけとしてアルンをはじめとした各種素材が入手できます。

大きなカボチャパック

パッケージ内容

SSR英雄確定チケット、ガチャチケット×10、★5防具「死者の顔」、コスチュームチケット×3(おまけ:50万アルン、グリモアコア×10、輝く宝石細工セット×5、輝く闇のアメジスト×10、輝く光のシトリン×10、輝く風のペリドット×10、輝く水のジルコン×10、輝く火のパイロープ×10)

価格

5,000円

小さなカボチャパック

パッケージ内容

★5アクセサリー「獅子の角」、ガチャチケット×1(おまけ:30万アルン)

価格

240円

販売期間

2018年10月25日(木)~11月7日(水)23:59

※「大きなカボチャパック」は期間中1アカウントにつき1回まで、「小さなカボチャパック」は3回まで購入可能です。

■すぐに英雄をグレードアップ可能!「グレードパック」再販

各属性の英雄をCグレードからBグレードにできる素材+10万アルンが入った「Bグレードパック」ならびにBグレードからAグレードにできる素材+20万アルンが入った「Aグレードパック」を期間限定で再販いたします。お気に入りの英雄を素早く強力にできるチャンスをお見逃しなく!

商品一覧

Bグレードパック(火)

Aグレードパック(火)

Bグレードパック(水)

Aグレードパック(水)

Bグレードパック(風)

Aグレードパック(風)

Bグレードパック(光)

Aグレードパック(光)

Bグレードパック(闇)

Aグレードパック(闇)

価格

Bグレードパック:次元石×70

Aグレードパック:次元石×200

販売期間

2018年10月25日(木)~10月29日(月)23:59

その他のアップデートの詳細は、以下のお知らせをご確認ください。

