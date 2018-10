■事前登録キャンペーンプレゼント配布

おかげさまで「幻想大陸エレストリア」の事前登録者数が80万人を突破しました。そこで事前登録特典をドドーンと全てプレゼント!

※事前登録されていない方もプレゼントを受け取れます。

特典内容

特典1:体力回復薬(小) 5個(使用すると体力を10回復する)

特典2:鉱石の粉末 5000個(装備の強化に使用する)

特典3:原晶鉱玉 300個(装備の進化に使用する)

特典4:金貨 5000枚(ゲーム内で入手できる通貨)

特典5:英雄「森の精」(SR) 1人(「バッグ」で使用すると英雄を獲得する)

特典6:英雄「ニャーコ」(SR) 1人(「バッグ」で使用すると英雄を獲得する)

特典7:英雄「シーラ」(SR) 1人(「バッグ」で使用すると英雄を獲得する)

特典8:英雄「メーミ」(SR) 1人(「バッグ」で使用すると英雄を獲得する)

特典9:英雄「ゾーイ」(SSR) 1人(「バッグ」で使用すると英雄を獲得する)

特典10:リトライ召喚券 1枚(「リトライ召喚」を引くことができる)

特典11:SSR英雄選択箱 1個(特定のSSR英雄から1人を選択して獲得する)

■好きなSSR英雄を仲間に!サービス記念SPギフト販売

サービス開始を記念して、お好きなSSR英雄を1体仲間にできる選択券とダイヤ、アイテムがセットとなったお得なパックを販売いたします。

キャンペーン期間

2018年10月25日15:00~2018年12月5日11:59

パック内容

【サービス記念SPギフト】販売価格:4800円 ※お一人様1回まで

サービス記念SSR選択券 1個(「バッグ」で使用するとSSR英雄を獲得する)

無料ダイヤ 2000個(ダイヤを使用するコンテンツで利用できる)

SSR進化結晶 60個(使用するとSSR英雄の★が上昇)

体力回復薬(大) 8個(使用すると体力を50回復する)

■その他イベントや各種キャンペーンも盛りだくさん!

新人期間のみ挑戦可能な期間限定の特別ミッションイベントや英雄「セリア」(SR)がもらえる7日ログインイベントも開催中! イースVIIIコラボイベント序章もスタート! 「幻想大陸エレストリア」をぜひお楽しみください。

(C) Vector Inc. All Rights Reserved. (C) Auer Media & Entertainment Corp., All Rights Reserved.