■サイドクエスト

メインストーリーとなる冒険以外にも、本タイトルには「サイドクエスト」が存在する。「アイテムの獲得」や「モンスターの討伐」など目的は様々だが、クリアすることで報酬を受取ることができる。内容や場所、目標はいつでも確認可能なので、冒険の途中やクリア後に挑戦しよう。

■強化

鍛冶屋

装備には「スロット」がついており、空いているスロットに素材を使用することで強化が可能。装備はバトルを繰り返すとレベルが上がり、「スロット」数も増える。

「鍛冶屋」は、装備強化を無償で行ってくれる。

素材はバトルで入手することも、敵から盗むことも可能だ。

クラフト結晶

装備強化に使える素材の中でも、 少し特殊な素材「クラフト結晶」。「クラフト結晶」は他の素材より特別な力を持っており、「スロット」を使用せずに強化が可能。装備名称に「+(プラス)」が追加されて強化されていく。

「クラフト結晶」は8種類存在し、白の「クラフト結晶」を使用すると「+1」の強化が行われる。さらに強化したい場合は他の色の「クラフト結晶」が必要とされる。例えば「月の剣」を「白色のクリスタル」で強化すると、「月の剣 +1」とレベルが上がる。

■財宝探し

冒険を進めると、宝の在処が描かれた「宝の地図」を手にできる。地図は簡易なイラストにバツ印のついたシンプルなもの。マップと照らし合わせたり自身の記憶を頼りに探し出そう。

■釣り

池や湖を見つけたら、「釣り」をして魚を手に入れよう。魚は売ってお金にしたり、食べてステータスの強化を行うことができる。コマンドを選択すると、プレイヤーと魚のスタミナが増減するので自分のスタミナが尽きる前に魚のスタミナを0にすれば「釣り」の成功となる。

1日の「釣り」の回数には上限が存在するが、何度も釣りをして「釣り用経験値」を積めば1日の上限回数は上がっていき、スタミナも上がる。たかが「釣り」されど「釣り」。

画面下に表示されるのが自身と魚、互いのスタミナ。コマンドを選択すると増減するので様子を見て慎重に。

釣り竿のクオリティが変われば釣れる魚も変化するので色々試してみよう。

■ランキング

プレイヤーは、自身の統計データをメニューから確認することができる。それをある場所でアップロードすると、公式サイトに掲載されるランキングに参加でき、レベルやプレイ時間、戦闘数、勝利数、敵に与えた最高ダメージの、世界ランキングを見ることができる。世界中のプレイヤーとやり込みを競えるのだ。

最大ダメージを更新した「レイン」。アップロードすると、世界と競える。

(C)2018 Eastasiasoft Limited. All Rights Reserved.Published by Nippon Ichi Software, Inc. for Japan region.