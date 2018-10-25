防犯活動に貢献１２団体・２７人表彰　まちづくり県民大会

防犯活動に貢献した個人や団体を表彰

「県安全・安心まちづくり県民大会」が大分市内のホールであった。県民の防犯意識を高めるため県、県警などでつくる協議会が毎年開いている。地域の防犯活動などに貢献した１２団体・２７人を表彰した。

関係者約６００人が出席。広瀬勝貞知事と石川泰三県警本部長が「県内の刑法犯認知件数は減少傾向だが、不審者による声掛けや特殊詐欺被害は後を絶たない。県民全体で力を合わせることが重要」とあいさつ。安部志津子県地域婦人団体連合会長が「自ら先頭に立って地域の防犯活動に取り組む」と大会宣言をした。

宇佐、別府、中津３市の自主防犯パトロール隊などが活動事例を発表。東京大大学院の樋野公宏准教授（４３）＝工学系研究科＝が「ながら見守り」を勧める講演をした。

被表彰者は次の通り。（カッコ内は市町名）

【県安全・安心まちづくり奨励賞】「双葉の里」善光寺駅前安全・安心パトロール隊（宇佐）新別府自主防犯パトロール「みまもり」隊（別府）東九州龍谷Ｈ・Ｓサポート隊（中津）【警察庁長官・全国防犯協会連合会長表彰】▽防犯栄誉金章 三重野精二（由布）▽同銀章 内林秀太郎（杵築）一宮次男（同）【全国防犯協会連合会長表彰】▽防犯栄誉銅章 江藤英俊（大分）浅野三郎（日出）杉木弘武（宇佐）宮久昭人（中津）岡本宗重（日田）中西弘道（佐伯）【九州防犯協会連絡協議会長・九州管区警察局長表彰】▽個人 上田精司（大分）塩地奎三郎（別府）東照寺征生（杵築）中野昭純（国東）▽団体 四浦防犯パトロール隊（津久見）【県防犯協会理事長・県警本部長表彰】▽個人 村山一記（大分）平石栄二（別府）井上直利（同）高橋信朝（日出）橋本政敏（同）小松徳昭（杵築）宇都宮敏雄（同）永松孝章（国東）井ノ口武（宇佐）武田正熙（中津）林鉄也（玖珠）山本恵子（竹田）神志那正（豊後大野）山村梅子（佐伯）▽団体 大在地区防犯パトロール隊（大分）由布川東部４地区自主防犯パトロール隊（由布）隊友会自主防犯パトロール隊（別府）「四日市」安全・安心パトロール隊（宇佐）田島町子どもを守る防犯パトロール隊（日田）渡町台地区安全・安心パトロール隊（佐伯）川上区防犯パトロール隊（津久見）吉四六おへま防犯パトロール隊（臼杵）