「Magic Scroll Tactics」は本ジャンルとしてはユニークな、横からの視点で進行するファンタジー・シミュレーションRPGです。横視点を活かし、高所を取って優位に立つ、高所に陣取る敵を工夫して仕留める、など「高さ」を活かす戦術をわかりやすく楽しめます。

レベルアップによりポイントを獲得し、アビリティツリーをたどってキャラを強化していきますが、アビリティを「忘れる」ことで習得のやり直しも自由に行え、敵の勢力に応じた最適の編成を目指すことができます。

Nintendo Switchでの発売にあたってはTVモード、テーブルモード、携帯モードのいずれにも対応。場所を選ばずにプレイ可能です。さらに携帯モードでは直感的なタッチ操作にも対応し、快適なゲームプレイをサポートいたします。

■概要:横視点のシミュレーションRPG

MagicScrollTacticsでは、見下ろし型の画面ではなく、横視点の画面でバトルが進行します。高いところからの攻撃は大きなダメージを叩き出し、逆に低いところからの攻撃は命中率が下がってしまいます。対策として、機動力で相手より上に陣取るか、飛行ユニットで空中から攻撃するか。あるいは魔法を使えば、高低差なんてお構いなしに相手を打ちのめせるかもしれません。

■育成:ツリー方式のアビリティ習得

レベルアップ時に得られるポイントを使い、アビリティを習得したり強化することができます。スキルツリーはジョブごとに存在しています。ジョブを変えることで、さらに新たなアビリティを習得できるようになるでしょう。

■ストーリー:魔法使いや海賊たちとの戦い

仕事で辺境の島にやってきた召喚士ナシュ。そこで彼女は、古代の魔女を復活させようとする魔法使いたちと、その財宝を狙う海賊と戦うことになります。召喚した戦士たち、そして封印の巫女と力を合わせ、悪の野望を打ち砕きましょう。

