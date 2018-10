『サブリナ：ダーク・アドベンチャー』と『リバーデイル』のクロスオーバーは実現可能！？真相は？

10/26(金)よりNetflixでスタートするダーク版サブリナ『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』。大ヒットドラマ『リバーデイル』とクリエイターが同じことが有名なため、クロスオーバーを夢見るファンは多い。その夢が叶う日がいつか来るかもしれない!?クリエイターの意味深な言葉に迫ります★

Netflixでいよいよ10月26日(金)からスタートする『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』。

あの魔法使いサブリナと黒猫セーレムたちが登場したドラマ『サブリナ』の本格的ダークホラー版というだけあって話題性は抜群。

こちらのドラマは同じくNetflixで絶賛配信中のドラマ『リバーデイル』のクリエイターで、コミックの原作者であるロベルト・アギーレ=サカサが『リバーデイル』のコンパニオン・シリーズとして脚本・監督を務めています。

鍵はサブリナが住む町「グリーンデイル」

『リバーデイル』を視聴中の方ならピンと来るかもしれません。

『リバーデイル』では『サブリナ』の主人公サブリナが住んでいる町の「グリーンデイル」ついて触れたことがあります。

つまり、クロスオーバーが可能な世界観であるため双方のファンたちはいつの日にか2つの番組がクロスオーバーすることを望んでいます。

10月に行われたニューヨーク・コミ・コン2018で行われた「Netflix & Chills」のパネルステージで、司会者に「2つの物語のキャラクターが出会うチャンスはある?」とアギーレ=サカサに尋ねると、そのようなプランもあったと答えました。

アギーレ=サカサは米EWに対し、『サブリナ』がスタートすることによって『リバーデイル』はシーズン1で終了する予定だったと話しています。

そのプランは大きく乱れましたが、今後もクロスオーバーのことを考えていると述べ、可能性はゼロではないことを明かしました。

アギーレ=サカサは「僕はリバーデイルとグリーンデイル、どちらの町も大好きさ。クロスオーバーにも興味があるし、それは夢でもある。今は『リバーデイル』に出来るだけ集中していたいけど、チャンスはあると思う」と語っています。

大人気の『リバーデイル』と、期待大の新作『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』がいつかクロスオーバーする日が来たら、きっとそれは最高に面白い物語になりそうな予感でいっぱいです。

『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』は10月26日(金)よりNetflixでスタートします!お見逃しなく♡

『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』ってどんな物語?

16歳を迎える人間と魔女のハーフであるサブリナが、普通の女の子としての生活と魔女としての生活の間で揺れ動く。

サブリナの住む町には闇の勢力が迫っていて、彼女は人々の平和を守るために立ち上がり戦う。

『エクソシスト』や『ローズマリーの赤ちゃん』を彷彿とさせる本格的ゴシック・ホラーにゾッとするかも!?

『マッドメン』のサリー役でブレイクした注目若手女優キーナン・シプカがサブリナを演じます。

