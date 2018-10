【東京国際映画祭2018】本日開幕！海外ドラマファンにこっそり教える３つのお得な情報

2018年度東京国際映画祭は、10月25日(木)~11月3日(土)まで開催します。世界各国から約150以上の作品が集まる映画の祭典。今まで気にしたことがなかったという海外ドラマファンのために、ゲスト、無料上映、ダン・スティーヴンスに関するお得な情報をご紹介します♪

第31回東京国際映画祭2018 開催概要

【期間】

2018年10月25日(木)~11月3(土)

【会場】

☆六本木ヒルズ周辺

TOHOシネマズ六本木ヒルズ、六本木ヒルズアリーナ、EXシアター六本木など

☆東京ミッドタウン日比谷

☆東京国際フォーラム

☆神楽座

【上映作品】

世界各国から集まった約150作品。

会場案内|第31回東京国際映画祭

各会場へのアクセスはこちら

①映画関係者の生の声が聴ける貴重な機会

昨年ゲストとして登壇したジャン=マルク・バール(グランブルー)

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 28 : Turkish Director Semih Kaplanoglu (L), actor Jean-Marc Barr (C) and producer Bettina Brokemper (R) make a stage appearance after the screening of the movie ''Grain'' which competes in Competition category of the 30th Tokyo International Film Festival in Tokyo, Japan on October 28, 2017. (Photo by David Mareuil/Anadolu Agency/Getty Images)

東京国際映画祭の一番の魅力は、世界各国から集まるこれから劇場公開されるかもしれない映画を

一足お先に鑑賞できること。

あまり知られていないのですが、映画上映時には、ゲストとして監督や出演者、プロデューサーなどが登壇して、映画制作の生の声を聴くことができるチャンスもあるのです。(該当上映のみ)

もしかしたら、お気に入りの監督や俳優がゲスト登壇するかもしれません。

同じ時間を共有する貴重な機会なので、ぜひゲストもチェックしてみてください。

開催間近なので、チケットが売り切れている可能性もあります。

出かけたい方はお早めに!

第31回東京国際映画祭(2018)

チケットの残ありなし&ゲストもチェックできる公式ホームページはこちら

第31回東京国際映画祭 | 来場ゲスト情報

ゲスト情報はこちら。

②今年は、ミッドタウン日比谷で無料上映もあります!

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-cinema-festival/

今年3月29日にオープンしたばかりの東京ミッドタウン日比谷では、

野外にあるステップ広場を会場にして、かなりの有名作品を含めた映画が無料上映されます。

『グレイティスト・ショーマン』(2017)

『スパイダーマン:ホームカミング』(2017)

『ハン・ソロ/スターウォーズストーリー』(2018)など

野外なので雨天の際にはご注意ください。

銀座や有楽町に買い物に行ったついでに、ちょっと覗いてみるだけも雰囲気を十分味わえそうですね!

詳しいスケジュールは、東京ミッドタウンのサイトで確認してください。↓

HIBIYA CINEMA FESTIVAL | 東京ミッドタウン日比谷

ミッドタウン日比谷での上映作品

③ダン・スティーヴンス主演映画『Merry Christmas!~ロンドンに奇跡を起こした男~』

特別招待作品として10月31日に上映される映画『Merry Christmas!~ロンドンに奇跡を起こした男~』。

なんと10月25日16時現在、まだチケットが残っています!

『ダウントン・アビー』のマシュー役、『レギオン』のデヴィッド役で、海外ドラマファンにはおなじみの

ダン・スティーヴンスの主演作。

日本語吹き替え上映なので、それを気にする方が多いのでしょうか?

ダンが演じるは、小説家のチャールズ・ディケンズ役。

クリスマスの名作小説「クリスマス・キャロル」を、ディケンズが執筆する過程を映画化しています。

残念ながら、当日ダン・スティーヴンスは登壇しないのですが、ゲストとして俳優の市村正親さんが

舞台挨拶に登場します。

市村さんは、映画に登場するスクルージ(クリストファー・プラマー)の日本語吹替を担当しています。

日本公開日は、2018年11月30日なので、一足お先に観られる貴重な機会です。

チケットが売り切れる前にぜひ、チェックしてみてください!

【Merry Christmas!~ロンドンに奇跡を起こした男~】| 第31回東京国際映画祭

チケット購入はこちら↑お早めに。