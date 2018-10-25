＜レスリング＞須﨑優衣、奥野春菜、川井友香子が決勝進出…2018年世界選手権・第5日（2）

【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第5日は10月24日、当地で新たに女子4階級がスタート。50kg級の須﨑優衣（早大）、53kg級の奥野春菜（至学館大）、62kg級の川井友香子（至学館大）の3選手が決勝進出を果たし、25日に金メダルをかけた闘いに挑む。
須﨑は初戦の2回戦で昨年48kg級決勝で対戦したエミリア・アリナ・ブク（ルーマニア）をフォールで下し、3回戦でもインド選手にテクニカルフォール勝ち。準決勝もU-23欧州選手権優勝のオクサナ・リバチ（ウクライナ）をテクニカルフォールで破った。決勝は2016年リオデジャネイロ・オリンピック48kg級2位のマリア・スタドニク（アゼルバイジャン）と対戦する。
奥野は2016年アジア選手権優勝の中国を選手を含めて1回戦から3連勝。準決勝で9月のポーランド・オープン2位のカタルジナ・クラウィジク（ポーランド）を8－1で破り、2年連続の決勝進出を決めた。パンアメリカン選手権優勝のサラ・ヒレンブラント（米国）と対戦する。
川井は1回戦からアフリカ・チャンピオンのオルワフンミラヨ・アデニイ・アミナト（ナイジェリア）、オリンピック3度連続出場を果たしているベテランのマリアンナ・サスティン（ハンガリー）、2016年リオデジャネイロ・オリンピック58kg級3位のサクシ・マリク（インド）を連破。準決勝で元世界チャンピオンで昨年63kg級2位のユリア・トカチ（ウクライナ）を破った。世界一をかけた闘いは欧州チャンピオンのタイベ・ユセイン（ブルガリア）が相手。
57kg級の坂上嘉津季（ALSOK）は1回戦で昨年53kg級2位で階級を上げたオデュナヨ・アデクオロイェ（ナイジェリア）に敗れ、敗者復活戦に回れなかった。
各選手の成績は下記の通り。
女子
※決勝は25日に実施
【50kg級】須﨑優衣（早大） 23選手出場
決 勝 Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）
準決勝 ○［Ｔフォール、1:31=10-0］Livach, Oksana（ウクライナ）
３回戦 ○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu, Ritu（インド）
２回戦 ○［フォール、1:29=6-0］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
１回戦 ＢＹＥ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【53kg級】奥野春菜（至学館大） 23選手出場
決 勝 Hildebrandt, Sarah（米国）
準決勝 ○［8-1］Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）
３回戦 ○［9-1］Prevolaraki, Maria（ギリシャ）
２回戦 ○［4-1］Pang, Qianyu（中国）
１回戦 ○［6-3］Honorine, Hilary Ysaline（フランス）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK） 25選手出場
１回戦 ●［フォール、0:31=6-11］Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）
※敗者復活戦に回れず
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【62kg級】川井友香子（至学館大） 25選手出場
決 勝 Yusein, Taybe（ブルガリア）
準決勝 ○［4-3］Tkach, Yulia（ウクライナ）
３回戦 ○［Ｔフォール、4:00=16-2］Malik, Sakshi（インド）
２回戦 ○［2-1］Sastin, Marianna（ハンガリー）
１回戦 ○［8-0］Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）
試合動画
【50kg級】須﨑優衣（早大）
準決勝 須﨑優衣○［Ｔフォール、1:31=10-0］●Livach, Oksana（ウクライナ）
３回戦 須﨑優衣○［Ｔフォール、3;42=11-0］●Ritu, Ritu（インド）
２回戦 須﨑優衣○［フォール、1:29=6-0］●Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
【53kg級】奥野春菜（至学館大）
準決勝 奥野春菜○［8-1］●Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）
３回戦 奥野春菜○［9-1］●Prevolaraki, Maria（ギリシャ）
２回戦 奥野春菜○［4-1］●Pang, Qianyu（中国）
１回戦 奥野春菜○［6-3］●Honorine, Hilary Ysaline（フランス）
【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK）
１回戦 ●［フォール、0:31=6-11］○Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）
【62kg級】川井友香子（至学館大）
準決勝 川井友香子○［4-3］●Tkach, Yulia（ウクライナ）
３回戦 川井友香子○［Ｔフォール、4:00=16-2］●Malik, Sakshi（インド）
２回戦 川井友香子○［2-1］●Sastin, Marianna（ハンガリー）
１回戦 川井友香子○［8-0］●Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）