＜レスリング＞須﨑優衣、奥野春菜、川井友香子が決勝進出…2018年世界選手権・第5日（2）

元世界チャンピオンを撃破、決勝へ進んだ川井友香子＝撮影・保高幸子

　【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第5日は10月24日、当地で新たに女子4階級がスタート。50kg級の須﨑優衣（早大）、53kg級の奥野春菜（至学館大）、62kg級の川井友香子（至学館大）の3選手が決勝進出を果たし、25日に金メダルをかけた闘いに挑む。

　須﨑は初戦の2回戦で昨年48kg級決勝で対戦したエミリア・アリナ・ブク（ルーマニア）をフォールで下し、3回戦でもインド選手にテクニカルフォール勝ち。準決勝もU-23欧州選手権優勝のオクサナ・リバチ（ウクライナ）をテクニカルフォールで破った。決勝は2016年リオデジャネイロ・オリンピック48kg級2位のマリア・スタドニク（アゼルバイジャン）と対戦する。

　奥野は2016年アジア選手権優勝の中国を選手を含めて1回戦から3連勝。準決勝で9月のポーランド・オープン2位のカタルジナ・クラウィジク（ポーランド）を8－1で破り、2年連続の決勝進出を決めた。パンアメリカン選手権優勝のサラ・ヒレンブラント（米国）と対戦する。

　川井は1回戦からアフリカ・チャンピオンのオルワフンミラヨ・アデニイ・アミナト（ナイジェリア）、オリンピック3度連続出場を果たしているベテランのマリアンナ・サスティン（ハンガリー）、2016年リオデジャネイロ・オリンピック58kg級3位のサクシ・マリク（インド）を連破。準決勝で元世界チャンピオンで昨年63kg級2位のユリア・トカチ（ウクライナ）を破った。世界一をかけた闘いは欧州チャンピオンのタイベ・ユセイン（ブルガリア）が相手。

　57kg級の坂上嘉津季（ALSOK）は1回戦で昨年53kg級2位で階級を上げたオデュナヨ・アデクオロイェ（ナイジェリア）に敗れ、敗者復活戦に回れなかった。

　各選手の成績は下記の通り。

女子

※決勝は25日に実施

　【50kg級】須﨑優衣（早大）　　　23選手出場
決　勝　　Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）
準決勝　○［Ｔフォール、1:31=10-0］Livach, Oksana（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu, Ritu（インド）　
２回戦　○［フォール、1:29=6-0］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【53kg級】奥野春菜（至学館大）　　　23選手出場
決　勝　　Hildebrandt, Sarah（米国）
準決勝　○［8-1］Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）
３回戦　○［9-1］Prevolaraki, Maria（ギリシャ）
２回戦　○［4-1］Pang, Qianyu（中国）
１回戦　○［6-3］Honorine, Hilary Ysaline（フランス）

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　【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK）　　　25選手出場
１回戦　●［フォール、0:31=6-11］Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）

※敗者復活戦に回れず

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　【62kg級】川井友香子（至学館大）　　　25選手出場
決　勝　　Yusein, Taybe（ブルガリア）
準決勝　○［4-3］Tkach, Yulia（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、4:00=16-2］Malik, Sakshi（インド）
２回戦　○［2-1］Sastin, Marianna（ハンガリー）
１回戦　○［8-0］Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）

試合動画

【50kg級】須﨑優衣（早大）

準決勝　須﨑優衣○［Ｔフォール、1:31=10-0］●Livach, Oksana（ウクライナ）

３回戦　須﨑優衣○［Ｔフォール、3;42=11-0］●Ritu, Ritu（インド）

２回戦　須﨑優衣○［フォール、1:29=6-0］●Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）

【53kg級】奥野春菜（至学館大）

準決勝　奥野春菜○［8-1］●Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）

３回戦　奥野春菜○［9-1］●Prevolaraki, Maria（ギリシャ）

２回戦　奥野春菜○［4-1］●Pang, Qianyu（中国）

１回戦　奥野春菜○［6-3］●Honorine, Hilary Ysaline（フランス）

【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK）

１回戦　●［フォール、0:31=6-11］○Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）

【62kg級】川井友香子（至学館大）

準決勝　川井友香子○［4-3］●Tkach, Yulia（ウクライナ）

３回戦　川井友香子○［Ｔフォール、4:00=16-2］●Malik, Sakshi（インド）

２回戦　川井友香子○［2-1］●Sastin, Marianna（ハンガリー）

１回戦　川井友香子○［8-0］●Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）

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