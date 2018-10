■ヒルディブランド外伝 紅蓮編

ヨウジンボウと協力し、こそドロ一匹オオカミを捕まえることに成功した冒険者たち。

これにて一件落着と思ったのも束の間、肝心のソボロ助広を取り逃げされてしまう。名刀を巡る騒動は、まだまだ続く!

■禁断の地 エウレカ:ピューロス編

パゴス帯の北に面した高山地帯。

その高みに至った冒険者は、氷に覆われた山の奥深くで脈打つ火属性の力を感じていた。たぎる活火山ピューロス帯を調査せよ!

ピューロス編でコンテンツアクションとして使用できる特殊なアクション、「ロゴスアクション」が追加されます。

■新たな髪型

新たな髪型が追加されます。

