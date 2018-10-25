リトルなでしこ、U-17W杯出場メンバーを発表！目指すはタイトル奪還

日本サッカー協会（JFA）は10月25日、来月ウルグアイで開催されるFIFA U-17女子ワールドカップに出場するU-17日本女子代表メンバー21名を発表した。
GK：
21．伊藤 有里彩 / Yuria Ito
（前橋育英高）
18．福田 史織 / Shiori Fukuda
（浦和レッズレディースユース）
1．大場 朱羽 / Shu Ohba
（JFAアカデミー福島）
DF：
4．後藤 若葉 / Wakaba Goto
（日テレ・メニーナ）
2．富岡 千宙 / Chihiro Tomioka
（JFAアカデミー福島）
6．伊藤 彩羅 / Sara Ito
（日テレ・メニーナ）
5．大熊 環 / Tamaki Okuma
（ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18）
3．長江 伊吹 / Ibuki Nagae
（藤枝順心高）
14．善積 わらい / Warai Yoshizumi
（セレッソ大阪堺レディース）
MF：
8．瀧澤 千聖 / Chise Takizawa
（十文字高）
7．松田 紫野 / Shino Matsuda
（日テレ・メニーナ）
20．石田 千尋 / Chihiro Ishida
（JFAアカデミー福島）
19．森田 美紗希 / Misaki Morita
（作陽高）
15．西野 朱音 / Akane Nishino
（常盤木学園高）
10．中尾 萌々 / Momo Nakao
（ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18）
16．木下 桃香 / Momoka Kinoshita
（日テレ・メニーナ）
FW：
9．神谷 千菜 / Chiina Kamiya
（聖カピタニオ高）
12．大澤 春花 / Haruka Osawa
（ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18）
11．田中 智子 / Tomoko Tanaka
（セレッソ大阪堺レディース）
17．岩井 蘭 / Ran Iwai
（JFAアカデミー福島）
13．山本 柚月 / Yuzuki Yamamoto
（日テレ・メニーナ）
日本はU-17年代の女子ワールドカップにおいて、前々回の2014年大会で初優勝。前回の2016年大会も決勝で北朝鮮にPK戦の末敗れたものの準優勝と、世界的な強豪として認知されている。
しかも今年は、U-20の「ヤングなでしこ」がワールドカップ、A代表の「なでしこジャパン」がアジア大会で優勝。楠瀬直木監督率いるU-17の「リトルなでしこ」がそれに続き、“最高の一年”にできるのか注目される。
U-17女子ワールドカップ2018は、11月13日に開幕。日本はグループステージでブラジル（13日）、南アフリカ（16日）、メキシコ（20日）と対戦する。