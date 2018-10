■新規参戦キャラクター

堕天使ネル(from SO3)CV:浅川悠

イラストレーター:lack

ロール:ディフェンダー(エース)

武器:双剣

タレント

【闇に染まりし双翼】

被ATK・INTダメージ-20%(全体)

【残滓の光輪】

HP25%以下の被ダメージで怯まない

HP100%時に怯まない(全体)

【色違いのアクセサリー】

与ATK・INTダメージ+20%

HP100%時に与ATK・INTダメージ+40%(全体)

【堕天使スマイル】

回避によるダメージ無効成功時に自分のAP100%回復

回避によるダメージ無効成功時に味方全体のAP10回復

ラッシュコンボ

【明星墜天刃】

大ダメージ&HP30%回復、クリティカル率+40%(全体/20秒間)

※★6進化時の性能です

プロフィール

宇宙暦700年代、聖王国シーハーツと隣国アーリグリフとの戦争で活躍した女性。戦争で苦しむ人や亡くなった人、残され悲しむ人を見てきたため慰霊に対して強い思いを持っている。親友の頼みを受け一緒に祭りに参加したものの、ひらひらした衣装を着ることに抵抗を感じている。しかし、親友との特訓で衣装への抵抗感を克服し、祭りの成功に全力を注ぐ。

狼アルベル(from SO3)

CV:千葉一伸

イラストレーター:Izumi

ロール:アタッカー(エース)

武器:アックス

タレント

【飢える狼】

ATK+20%(全体)

DEF-20%,狼アルベルがHP100%時にDEF-30%(敵全体)

【月夜の怪物】

ヒットカウンター+2秒

50,100ヒット到達ごとに消費AP-10%,-20%(全体)

【孤高の精神】

攻撃中に怯まない 被ダメージ-40%

【歪みの奥の哀悼】

ATK+20%HP+10%

ラッシュコンボ

【覇王刻天爪】

大ダメージ&消費AP-40%、3秒ごとにHP10%回復(20秒間)

※★6進化時の性能です

プロフィール

宇宙暦700年代、軍事国家アーリグリフの三大軍隊のひとつ「漆黒」の団長として隣国シーハーツとの戦争に加わった男性。強さこそ正義と、戦争中も己の力を示すために行動していたが、フェイトに敗れてからは心に小さな変化が生まれる。普段は表には出さないものの、死した者たちを弔う気持ちが芽生えはじめている。

■ピックアップガチャ開催

期間限定キャラクターとして、スターオーシャン 3より「堕天使ネル」「狼アルベル」が参戦いたします。期間中「堕天使ネル」「狼アルベル」の出現確率が大幅にUPします!

実施期間:2018/10/25(木)メンテナンス後~2018/11/22(木)メンテナンスまで

■期間限定イベント「オバケとお菓子とお祭りと」

ハロウィンイベント「オバケとお菓子とお祭りと」は、スターオーシャン 3より「堕天使ネル」「狼アルベル」が登場する期間限定のイベントミッションです。バトルミッションでは「堕天使ネル」「狼アルベル」をNPCとして選択することができます(初級~上級のみ)。

実施期間:2018/10/25(木)メンテナンス後~2018/11/15(木)メンテナンスまで

ボス概要

ボス「Gイミテーションゴースト」は、残HPによって行動が変化し、攻撃が激化していきます。状態異常は「凍結」「毒」「マヒ」「呪い」がやや効きます。INTダメージを主体とした、多彩な遠距離攻撃を行うため、避けやすい位置を見極めて回避しましょう。被INTダメージ軽減のタレントで対策するのも有効です。「光属性」が弱点になるため、光属性のバトルスキル(紋章術)や、光属性を付与する武器を装備した状態の与ダメージが大幅にアップします。

スターオーシャン:アナムネシス iOS版ダウンロード

スターオーシャン:アナムネシス Android版ダウンロード

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc.